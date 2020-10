Furor por borracho que canta y llora un tema de Floricienta

La cuarentena ha dado bastantes hechos que se han convertido en virales. En las últimas horas se filtró el video de un hombre borracho, que canta un famoso tema de la serie Floricienta, con total efusividad y en pleno llanto. Con alcohol en mano, el sujeto se luce con una "performance" que se hizo viral.

"Porque me quedo muda, perdida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños...", canta el ebrio, interpretando la letra de la canción Por Qué. El video se hizo viral en las redes sociales y fue visto por miles de usuarios.

¡Mirá el video!