Guada: “Relato las cosas que miro sobre un ritmo folclórico que me arrulla”

A la cantautora Guada –su nombre completo es Guadalupe Álvarez Luchía– la habitan las canciones y sus variadas formas. Sobre todo lo acústico y los folclores de la región. Su último disco, Guacha, es una clara muestra de eso. Vive en España desde hace un buen tiempo, por lo que esas canciones bien podrían ser una forma de acortar distancia. El domingo estará en Casa Unclan (5 entre 63 y 64), en medio de una gira por varios países, y sobre ello dialogó con diario Hoy.

—Canción folk, canción, folklore... ¿Cómo encontrás tus canciones? ¿Y qué encontrás en ellas?

—Creo que es difícil definir el género de una cantautora, son canciones que exploran distintos terrenos, siempre distintas como el ánimo de una, podría decirte que relato las cosas que miro sobre un ritmo folclórico que me arrulla.

—¿Guacha es un disco de despedida? ¿Lo habitan algunos duelos?

—Lo habitan algunos duelos, sin embargo es un disco retrato de un momento de mi vida con canciones dedicadas a personas. Mi primer pulsión al componer es ir a enseñársela a mis amigas, a mi novio, entonces las canciones están muy dedicadas. La canción al padre de mi hija, que relata nuestra separación más que un duelo es una reconciliación.

—¿Es un disco que mira al sur?

—Yo creo que con estos 15 años en España que llevo me he vuelto de los dos lados, no puedo evitar que los ritmos de raíz argentina me llamen desde lo profundo y tampoco puedo evitar la vena española de cantautor.

—La canción Una tiene que ser capaz de reconciliarse con todas las cosas estuvo en un EP anterior y ahora abre el disco. ¿Por qué la invitación y la colaboración de Liliana Herrero? ¿Con qué cosas te has reconciliado últimamente? ¿Y con cuáles no?

—Liliana Herrero junto con Violeta Parra, Mercedes Sosa y Joni Mitchell son mis referentes en todo lo que tiene que ver con la música. Contar con Liliana recitando este texto es un sueño. Con este disco y estas canciones concretamente, me reconcilié con el padre de mi hija, con la sensación de ser extranjera, con la idea de una nueva casa, como dice Me mudo de casa, y con la idea de mi hija entrando a otra etapa, como cuenta Crece y florece.

—En esta gira, ¿vas a estar sola o varía el formato a lo largo del show?

—En Buenos Aires y La Plata estaré acompaña­da de La China Santillán, que se vino conmigo desde Madrid, al ronroco y piano; en Buenos Aires también me acompaña Jonatan Szer en la percusión, y en cada concierto suelo contar con invitados locales que se vengan a compartir esa noche de música. En Chile y Uruguay voy en formato guitarra y voz, pero también muy bien acompañada de distintas músicas, tanto uruguayas como Camila Ferrari, y chilenas, como Eve­lyn Cornejo, Úrsula Partarrieu y Soledad del Río.