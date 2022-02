Harry Styles agrega fecha en River Plate

El cantante y actor británico Harry Styles, exintegrante del grupo pop juvenil One Direction, confirmó que sumará una nueva fecha en su visita al país luego de que agotara en pocas horas las 60.000 localidades para su primer recital en el Estadio de River Plate para diciembre.

Al ya vendido show del día 3, Styles agrega ahora un segundo concierto al día siguiente en el marco de su gira mundial “Love On Tour", que comenzará en el Reino Unido y recorrerá 32 ciudades de Europa y América Latina.

El artista, que ya había pasado por el país en 2018, iba a regresar en 2020 con un concierto en el Hípico aunque, tal como ocurrió con toda la escena musical, la pandemia lo obligó a reconfigurar sus planes.

Las entradas para la nueva fecha en Argentina se pondrán a la venta el miércoles 23 desde las 10 a través de la plataforma All Access.

En ambos shows, Styles contará como artista invitada a la cantante, compositora, rapera, DJ y guitarrista de reggae jamaiquina Koffee.

Styles, de 28 años, no solamente gozó del éxito de One Direction sino que expandió ese suceso a sus dos álbumes en solitario, publicados en 2017 y 2019: “Harry Styles” (2017), que contó con los hits “Sign of the Times”, “Two Ghosts” y “Kiwi”; y, dos años más tarde, “Fine Line”, con singles como “Watermelon Sugar” y “Adore You”.