Hernán Romero: “Para mí la música es todo”

Como dos hermanos, dúo conformado por Rodrigo Pahlen y Hernán Romero, se presentará mañana a las 20:30 en el teatro El Cubo (CABA) y como invitado especial estará Flavio Romero, contrabajista argentino. Para saber más sobre el show hablamos con Hernán Romero, hijo de la recordada y querida Estela Raval y del talentoso Ricardo Romero.

—¿Qué vamos a ver en el show con Rodrigo?

—Tenemos de invitado a Flavio, músico argentino, y vamos a tocar música, composiciones de Rodrigo, que son una maravilla. Yo te digo que a veces escucho cosas que él hace y me conmueven, es un músico que tiene una sensibilidad increíble. Y bueno, tocar el piano, música de él, música mía también, música de los dos. O sea, vamos a hacer un recorrido de todos estos años que venimos tocando juntos, porque yo tengo ya casi 12 discos y Rodrigo tiene también varios. Hicimos un disco que se llama Como dos hermanos, que lo vamos a reeditar este año porque lo sacamos en una tirada muy chiquita y decidimos sacarlo de nuevo. Vamos a hacer alguna cosita por ahí de Paco de Lucía y música original.

—¿Cómo fuiste encontrando tu estilo propio dentro de toda la variedad que había para poder encaminarte en algún género o tipo de música?

—Siempre me gustó la música progresiva, Génesis y muchas bandas que me fueron llevando por ese lado. Me encanta la música clásica. Por técnica, me consideran como flamenco y me encontré muy cómodo con eso también. Me encanta el tango, el folklore, pero por técnica, tengo una técnica más de flamenco, de tocar con los dedos. Aparte fui encontrando como una especie de técnica propia y no quise nunca depender de las uñas, porque si se rompe una uña perdés todo. Como que fui encontrando esa manera, pero a nivel musical no me gusta encasillarme. Soy guitarrista flamenco, soy un músico, que me das una cacerola y te hago música, como que no me limita nada. Mi instrumento obviamente es la guitarra, porque es lo que más siento, pero también me encanta el piano, la percusión, la batería, canto también. O sea, para mí la música es todo.