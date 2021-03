Javier Parisi: “Me gusta mucho la actuación y más si tiene que ver con Lennon”

La tercera película del realizador y fotógrafo José Cicala, Lennons, protagonizada por Gastón Pauls, Luciano Cáceres, Malena Ginzburg, Eduardo Calvo, Griselda Sánchez, Luis Machín y Pachu Peña, entre otros, tiene a una figura clave en su elenco, Javier Parisi, quien en los últimos años se ha dedicado a representar al mítico líder de The Beatles, siendo el Lennon oficial de Argentina.

Diario Hoy dialogó con el artista, que encarna a un doble del músico en la propuesta, para conocer más detalles de su trabajo.

Oriundo de Lanúns, Parisi ha sabido conquistar audiencias en bandas en las que se homenajeaba a The Beatles. Pero, en los últimos años, decidió seguir sus instintos y enfocarse mucho más en acercarse a su ídolo, John Lennon. Este parecido, increíble, lo acercó al director José Cicala, quien rápidamente cambió el guion original de la propuesta, donde los Bee Gees eran el eje, para sumar a Parisi como un doble de Lennon.

—¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te llegó la propuesta?

—Me encantó, me gusta mucho la actuación y más si tiene que ver con Lennon, con su imagen, más allá que no es él 100 por ciento, sino mi personaje, Norberto, que lo encarna.

—¿Te gusta que sea comedia?

—Sí, me gusta mucho, y más allá de la actuación estoy siempre haciendo bromas, chanzas, chistes, para mí el humor es el motor de mis días, es fundamental para mí en mi vida cotidiana y también en el trabajo, así que continuar con esto en la película es maravilloso.

—¿Cómo llegaste a ser el Lennon oficial en Argentina? ¿Cuándo supiste que era lo que querías hacer?

—De muy chico, tenía ocho años, estaba en la casa de mis padres y pasaron en la televisión la publicidad de un programa de Pinky, La década del ochenta, y la cortina era A Hard Day’s Night, y en un papel me anoté la fonética de eso, le pregunté a mi hermano quiénes eran y me dijo The Beatles, a partir de ahí le dije a mi madre que quería estudiar inglés y guitarra, por ellos, y empecé a comprarme libros, discos, en esa época no existía internet, pedía las editoriales que me enviaran materiales extras, obvio que no lo hacían porque eran talleres gráficos. Después iba a bibliotecas, para tener más información. Y así pasaron mis días y adolescencia hasta que a mis 20 años formé mi primera banda tributo a The Beatles. Trabajaba de cadete en una empresa y el dinero que ganaba lo invertía en vestuario e instrumentos para todos. Siempre estuve en esos detalles y mi amor por Lennon siempre estuvo ahí. Hace siete años comencé con la personificación y caracterización del personaje más allá del parecido físico que tengo.

—Ese trabajo de personificación y caracterización ¿lo haces solo, o te ayuda alguien?

—Recibí un mail de la BBC para un especial de fin de año con homenajes a Lennon por el mundo, y así comencé a contactarme con gente de Inglaterra, de hecho trabajé con una banda durante un año en coucheo del idioma. Y pensé que si ellos estaban viendo algo en mí, era por algo, así que después continué para que el personaje se haga lo más cercano posible en cuanto a gestualidad. En 2018, las casualidades no existen, le compro a la diseñadora de las gorras de Lennon y me pide que le mande una foto, me dice “sos igual a mi amigo” y ahí la vio Julian Lennon y empezó esta historia de mi viaje a Inglaterra y estar todos los días en contacto con ellos, hablo todo los días y son pocas las personas que uno habla todos los días, pero están pendientes de las cosas que yo hago. La hermana de Lennon, cuando la conocí me contó que iba a lanzar su libro en español y el año pasado me dijo que quería que sea su embajador. Son cosas realmente gratificantes a la hora de hacer lo que uno hace, que en mi caso es desde el amor y el respeto. Ellos me vieron y entendieron que lo que hago es un hecho artístico, no un fanático, porque de hecho a Lennon lo asesinó un fanático. Cuando hablo de él hablo como un amigo, incluso se más cosas de él que de mis amigos. Y cuando me preguntan qué es Lennon para mí, digo, Lennon es mi vida, porque me permitió conocer países, a su familia.

—Y ahora protagonizar una película, y como él…

—El protagonista es Gastón, pero uno desde su lugar aporta lo que sabe, trata de sumar y aprender todo el tiempo, uno tiene que ser como una esponja de aquellos que se acercan en la vida de uno, todo el tiempo aprendo de todos, me quedo con cosas, me voy nutriendo. Miro hacia atrás, dónde estaba, y dónde estoy ahora, y es hermoso, porque estoy trabajando con la gente que quiero y haciendo lo que me gusta.

—¿Les contaste a ellos sobre tu participación en la película? ¿Qué te dijeron?

—Sí, y también que no es una recreación biográfica, sino que es una comedia sobre imitador que hace de Lennon, y a ellos les encanta, porque Lennon era un gran comediante, en su adolescencia fue un gran caricaturista, dibujaba a sus profesores, tenía un sentido del humor u una rapidez impresionante y cuando comienza a tocar el banjo, había un comediante, George Formby, del que sacó muchas cosas. El humor estaba en su ADN, e incluso en programas de Inglaterra se lo veía jugando a la comedia, y esta conexión con esto también a ellos les parecía interesante.