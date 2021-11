José Cicala y Griselda Sánchez presentan su primera película

Hoy se estrena Sola, protagonizada por Araceli González, Fabián Mazzei y Mica­ela Suárez, una potente historia sobre mujeres, deseos y mandatos. José Cicala la dirige y Griselda Sánchez actúa en ella, además de escribir el guion. Diario Hoy habló con ambos para saber más detalles de la historia.

—¿Cómo fue escribir la historia evitando caer en lugares comunes para que el espectador pudiera dilucidar el devenir del relato?

—José Cicala: Todo nace con un sueño, entre sueño o pesadilla, de ­Griselda.

—Griselda Sánchez: Lo tuve cuando estaba embarazada de Gina y se lo conté a él y me dijo que estaba buenísimo para una película, así empezó. Después no nos gusta explicar nada del suspenso, ahora se explica todo y se adelanta todo, no nos interesa ir por ahí.

—JC: Los guiones van evolucionando, arrancás y cambiás hasta el momento de editar. Tienen vida, vas encontrando otras cosas, la vas amasando, viendo crecer y para mí es ideal que sea así, porque siempre artísticamente busqué eso. Te pasa en momentos que estás escribiendo, dar cosas por sentado que no están tan claras, pero lidiás con distribuidores y exhibidores que buscan que trates de evolucionar hacia otro lugar. A uno que le gusta el cine clásico, que nunca me pasó de levantarme de una función de una película, me gusta que cada escena tenga su tiempo, su clima, que se la espera para determinadas cosas, más en nuestro país, afuera tienen otra idea, pero la intención es hacerla para la gente, sin focalizar un público único.

—No lo buscan…

—GS: Ojalá que se prendan, pero estamos tratando de hacer películas que se acerquen al arte.

—JC: Creo que todo puede ser para todos, mi madre en su pueblo leyó todos los libros de la biblioteca y tiene un nivel de vocabulario que ni siquiera yo tengo, y eso se pierde, y me apena. Cuando ves una película que no tiene cosas interesantes, me apena, acá hicimos una elección respondiendo hacia dónde queremos ir.

—Y si no la ven todos, puede servir para reeducar al espectador…

—JC: Nos encanta lo onírico, me encanta soñar, tener pesadillas.

—Aunque no se quedan con un solo género, se viene la comedia…

—JC: La comedia puede tener pesadillas, pero tener claro el género permite agregar pizcas de otra cosa, si el suspenso no suma otras cosas aburre, acá sumamos lo de la guerra, es una opresión. Estamos muy felices que se estrene.

—Griselda, ¿cómo fue encarnar a Suplicio, tu personaje?

—GS: Para prepararlo hablé con varias obstetras, yo amo a los niños, a los bebés, me conecté con una Suplicio que fui en algún momento, es muy personal, hay una canción que le escribí a mi hija más grande, y con la soledad que sentimos muchas mujeres, y más allá de que el personaje de Micaela Suárez está sola, el de Mariano Martínez, Feliciano, también.

EL APEGO

El talentoso realizador Javier Diment propone un intenso viaje hacia la intimidad de dos mujeres que se aman y se manipulan hasta los límites más insospechados, como nunca antes el cine argentino lo había reflejado.

Una primera etapa enmarcada en un contexto atemporal, con una delicada fotografía en blanco y negro, se dispara a partir del acercamiento de una joven que busca realizarse un aborto, mientras que en la segunda comienza a vislumbrarse una posible tragedia como posibilidad de cerrar el relato de un amor. Lo no dicho y la sangre marcan el pulso de las emociones.