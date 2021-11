Susana Giménez habló sobre las secuelas que le dejó el coronavirus

Susana Giménez reveló cuales fueron las secuelas que le dejó el coronavirus. A pesar de que ya hace cuatro meses que recibió el alta, luego de pasar dos semanas internada en la Clínica Cantegril de Punta del Este, la conductora aún siente las consecuencias del virus.

"La única secuela que me quedó del Covid-19 es que me falla un poco la memoria, alguna palabra que luego aparece. También el pelo se me puso como paja, se cae, me pongo de todo para ponerlo bien", dijo en una entrevista y manifestó que durante su internación sintió mucho miedo y angustia.

La diva también se refirió a la actitud que debió adoptar durante su recuperación. "Es uno el que tiene que ayudar a la enfermedad, no hay otra forma de avanzar. Me contaron que el médico le dijo a mi familia: 'Ahora todo está en ella, que se siente y que tome agua'. Justamente todo lo que yo no hacía. A mí no me gusta el agua y quería estar acostada, todo mal", contó y añadió que un momento dijo "si me va a salvar el agua, ok, tomo agua”. Me traían todo el tiempo cuatro vasos juntos, que yo me tomaba sin chistar. De a poco me fui sintiendo mejor, hasta que me fui, después de 12 días internada", recordó.

Ahora Susana se prepara para volver a la pantalla de Telefe luego de más de un año de ausencia. Su debut será de la mano de Marley en una nueva temporada de "Por el mundo", en la que viajara a Estados Unidos junto al conductor.