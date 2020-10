"Juan Darthés se arruinó la vida"

La denuncia por violación de Thelma Fardin a Juan Darthes, sumado a distintas acusaciones de acoso por parte del actor, fue un tema que dividió al mundo del espectáculo y que además generó un repudio social contra él. Ante esta situación, Georgina Barbarrosa destacó que en su momento lo defendió, pero que luego terminó arrepintiéndose.

"Yo no lo podía creer cuando lo denunció. Es más, lo defendí y me puse a todo el Colectivo de Actrices Argentinas en contra. Después le pedí perdón a Calu. Con Juan convivíamos en el trabajo. Su camarín estaba al lado del mío. Venía muchas veces y cuando me enteré dije no", señaló en diálogo con Mitre Live.

Además destacó que le costó creer la acusación sobre Darthés, ya que él la ayudó en algunos momentos personales de su vida. "Cuando mi mamá se quedó ciega, Juan me ayudó y me consiguió a un cura sanador. Fui a dos curas que me mandó Juan. No puede ser. Un horror. La verdad que fue un dolor profundísimo. Me dolió. No es un Juan que yo conozco. No es un Juan que yo conocí", agregó.

Por otra parte, remarcó que habló con el actor tras las denuncias, pero que luego no volvió a llamarlo más: "Me atendió, me agradeció al principio. Y después no lo llamé más. Sabés que me da mucha pena su mujer y sus hijos. Y él, bueno, ya está; se arruinó la vida. No sé. Ya está. Es complicado. Cuando hablé con él lo noté tranquilo. Y después le pedí perdón a Calu. Me mandé un moco, que se yo", cerró.