Juanse es el tercer eliminado de Masterchef Celebrity 2

La tercera gala de eliminación de MasterChef Celebrity 2 contó con un desafío con zapallo que complicó a gran parte de los participantes. Sin embargo, Daniel Aráoz y Juanse entregaron los peores platos de la noche y el jurado decidió que el cantante deje el reality de Telefé.

Al conocerse el nombre del participante eliminado, el cantante dijo frente a la cámara: “Mi nombre ya estaba dicho desde temprano”. En tanto, ante los aplausos de sus compañeros y los elogios de los miembros del jurado, Juanse afirmó: “Contento de haber participado, de haber tenido la oportunidad de estar. Les deseo suerte a todos y fue una buena experiencia”.

Su salida no es tan sorprendente debido a que la mujer del cantante, Julia Testai, algo había adelantado este sábado en su cuenta de Instagram. “Cocina 100 veces mejor que muchos, pero cuando te quieren sacar, buscan la falla”, publicó. Los fanáticos del ex líder de Ratones Paranoicos no dudaron en mostrarle su apoyo.