Karina, La Princesita sobre el Kun Agüero: "No lo quiero ni nombrar"

A mediados de 2017 y luego de cinco años en pareja, Karina la Princesita y el Kun Agüero le pusieron punto final a su relación. "No lo quiero ni nombrar", dijo Karina la Princesita en Los ángeles de la mañana cuando le hicieron una pregunta banal sobre el Kun Agüero.



La entrevista iba por caminos simples, cuando Angel de Brito le preguntó si sus novios cantaban. “Sí, cantaban. Al Polaco le gustaba cantar todo el tiempo”, comentó. Luego vino la mención a su ex pareja, de quien se separó con pocos buenos recuerdos. "Quedé espantada", comentó sobre la ruptura tiempo atrás.

“No quiero nombrarlo… Ay, les juro que tengo una cosa, no lo quiero ni nombrar”, aseguró con honestidad. Y aclaró: “Nadie me llama ni me reta. Pero no quiero, prefiero olvidar. No es que la pasé tan mal, pero no quiero. Odio cuando uno nombra algo natural que pasó en su vida, que no tendría que generar nada, y piensan que salgo a hablar de él… y yo no lo necesito. Es por respeto que lo hago. Prefiero evitar hablar del Kun”.

Sobre una relación actual, Karina aseguró que está con alguien pero que ninguno de los dos quieren ponerse de novios. "Es libre pero no open mind", contó.