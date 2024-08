Kary Rivero: “En ese momento no tomaba la dimensión que era trabajar con Xuxa”

La paquita Kary Rivero, recientemente convocada por Ana Paula Guimarães para el documental que dirige sobre las paquitas, habló en exclusiva con Hoy sobre su paso por el emblemático Show de Xuxa. El programa, un fenómeno infantil de los años noventa, le permitió vivir momentos únicos junto a Julieta Cardinali, la otra elegida por la blonda para acompañarla en sus programas.

—¿Cómo estás viviendo todo lo que está pasando con Xuxa, con el trabajo de ustedes, a partir también del documental que está haciendo Ana Paula reuniéndolas?

—Es como revivir 30 años, pero ahora obviamente ya todas mujeres, todo raro, lindo, es como que se revive todo pero de otra manera. Cuando deje de trabajar con Xu estuvimos un año más en Brasil, pero fue muy cortito y después es como que me abrí, me desvié porque como conté en el documental, como que yo quería hacer mi vida tranquila porque fue todo un boom y yo creo que en ese en ese momento no tomaba la dimensión que era haber trabajado con Xuxa, y era todo como muy loco, imagínate que hacían guardias en la puerta de mi casa, o sea, no tenía vida prácticamente, y era una adolescente, una niña y dejé de trabajar y obviamente se me abrieron puertas bastante fuerte, pero decidí de que yo quería estar con mi familia, con mis amigos, porque si bien era hermoso haber trabajado, también necesitaba lo otro, el estar entre amigos, con mi familia y necesitaba volver a estar con ellos y así me abrí, bajo perfil. Me enamoré muy joven, me casé muy joven y cumplí otro sueño que fue ser mamá.

—¿En algún momento te habías planteado ser parte del mundo del entretenimiento o fue a partir de la convocatoria que te hizo Xuxa?

—Antes de ser elegida como paquita estaba trabajando en Canal 13 en La isla de los Wittys y ya venía en programas infantiles, estuve trabajando todo un año en Canal 13 como bailarina en los Wittys y después de ahí no renové porque me llamaron de ATC para trabajar con Cristina Lemercier, era algo completamente distinto al trabajo en el Show de Xuxa. Ahí estábamos muchas horas grabando, nosotras nos ocupábamos de los chicos que teníamos que prepararlos para jugar, teníamos que prepararlos para que no pasaran una línea cuando Xu bajaba de la nave, o sea era otra cosa. Íbamos al colegio, salíamos a las 11 de la mañana, de ahí nos íbamos para el hotel a encontrarnos con las chicas brasileras, las otras paquitas y ahí el micro que se iba para el estudio donde grabamos y ahí hasta las 3 de la mañana. Tenía14 años, plena adolescencia.

—¿Y eso fue lo último que hiciste en televisión?

—Sí, después obviamente se te abren puertas porque tenés un currículum muy importante, el haber trabajado con Xuxa te abre puertas, pero ya no sentía seguir haciéndolo, quería estar con mi familia y poder recuperar a mis amistades porque también perdés ese lado. Imagínate que nosotras con Julieta no tuvimos el viaje egresados porque grabamos todo el tiempo.

—¿Ahora te gustaría volver?

—Sí, pude aprovechar ahora todo esto lo del documental que me vino bárbaro para poder promocionarme, no sé si viste que ahora se están haciendo fiestas retro, hacer las presentaciones, hacer un homenaje, bailar, así que el sello lo tengo, los trajes los tengo, así que lo puedo hacer tranquilamente y si se me da la oportunidad sería grandioso poder armarme yo sola, desprender de lo que sería Xuxa y poder ver qué pasa.