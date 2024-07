Annette Bening: “Un buen actor no decide qué es gracioso o no, simplemente interpreta”

Apples Never Fall, la nueva serie de Universal+ marca el retorno a la ficción televisiva de Annette Bening en un relato que cuenta la aparentemente perfecta vida de la familia Delaney, formada por dos exentrenadores de tenis, hasta que la llegada de una joven cambia todo. Bening revela detalles del proyecto en exclusiva.

—Aunque Joy, tu personaje, es una madre cariñosa con todos sus hijos, los resultados de qué tipo de adultos serán cuando crezcan pueden no ser tan positivos como probablemente esperaba. De hecho, aunque se aman, sus hijos parecen bastante aislados el uno del otro al mismo tiempo, ¿qué observaste como Joy sobre esta dinámica familiar?

—Creo que hay una soledad entre cada uno de los hijos, por mucho que se quieran. Existe este deseo de acercarse y contactarse entre sí, pero no tienen ese hábito. Creo que con Joy hay mucha decepción y mucha tristeza, pero ella no está lista para darse por vencida. Y, sin embargo, no sabe cómo dar el siguiente paso, de intentar unir más a la familia. Pero si creo que ella siente esto respecto de sus hijos y que siente una tremenda decepción por no poder lograrlo.

—¿Creés que esto también es resultado de ser parte de una familia deportiva competitiva?

—Creo que el libro explora en gran medida este guiso tóxico que se creó. Quiero decir, nosotros (Joy y su esposo Stan) éramos atletas profesionales y aspirantes a ser atletas cuando éramos jóvenes. Y luego los hijos crecen en medio de esta academia, donde todos compiten constantemente. Así que crecer se convierte en un mundo muy desagradable y tenso. Creo que muchas personas que crecieron en el atletismo experimentaron esto. Y tratar de encontrar la cordura dentro de un ambiente atlético altamente competitivo es realmente difícil. Entonces esto es parte de lo que ha sucedido. Y es lo que ha hecho que estos niños sean quienes son en el presente. Amo a cada uno de los personajes porque cada uno tiene su propio arco. Todos empiezan en un lugar y terminan en otro. Me encanta eso en la escritura.

—Su elenco es muy experto en seguir la fina línea del tono de Apples Never Fall. Aunque puede ser serio, hay momentos en los que hay total ligereza, a veces en la misma escena, ¿no?

—Esta serie realmente se tambalea en esa delgada línea, porque explora algunos dolores reales y temas oscuros. Pero claro, lo encontré histéricamente divertido. Creo que cuando interpretas la verdad de la escena, un público puede encontrarla divertida y otros experimentarán algo diferente. Un buen actor no decide qué es gracioso o no, simplemente interpreta el momento y lo hace con la mayor sinceridad posible. Alison Brie y Jake Lacy tienen la capacidad de hacer eso. Me encantó verlos, me dejaron boquiabierta todos los días, sin mencionar que a veces trato de mantener la cara seria al trabajar con ellos, porque son muy divertidos y entretenidos.