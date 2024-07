Lorna Cepeda: “Lo único que nos queda es mucho agradecimiento por todo el amor que le han dado a Betty en todos estos años”

25 años de su estreno, Betty, la fea, volvió con todo su elenco en Betty la fea. La historia continua, con dos episodios nuevos cada viernes en Prime Video. Para conocer detalles del regreso hablamos con Lorna Cepeda, Patricia en la ficción, en exclusiva.

Escrita por la argentina Marta Betoldi, Betty la fea. La historia continua arranca con una muerte en Ecomoda y obliga a Betty a volverse a ver con sus antiguos compañeros de trabajo, así como con Armando, de quien está separada, aunque todavía permanecen casados. También se reencuentra con su hija, Mila, quien ha estado estudiando moda en Nueva York y regresa con ganas de trabajar en el taller de Hugo. Betty tendrá que reconstruir la relación con su hija, mientras toma decisiones importantes que impactarán su carrera, y decidir si se reconcilia con Armando, quien hará todo lo posible para reconquistarla.

—¿Sos consciente de los felices que nos han hecho por tantos años?

—Lo único que nos queda es mucho agradecimiento por todas las personas, por todo el amor que le han dado a Betty en todos estos años y realmente es cierto que ahorita nos estamos volviendo como más conscientes de ese amor que nos han tenido.

—Cuando llegó la propuesta, ¿aceptaste en seguida o dudaste?

—Yo dije que sí, con mucho temor. Lo primero que pregunté fue que si Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello iban a estar, pero bueno, igual digamos que tenía mucha incredulidad, estaba muy incrédula. O sea, literal, en que esto iba a pasar, pero me puse muy feliz y dije que sí, claramente

—¿Cómo fue el reencuentro con los compañeros más allá de que seguro que estuvieron conectados estos años?

—Conectados, sí, fue muy lindo.

—¿Volvió rápido el personaje?

—Pues en mi caso sí, al principio sí tenía muchas dudas, estaba un poco nerviosa, ansiosa porque quería llevar al personaje tal cual como era, no sabía, no estaba tan confiada. Obviamente nos preparamos todos antes de grabar la primera escena, tuvimos como un mes de ensayos y todo eso nos ayudó un montón para poder retomar el personaje. Y como decía el director, no actúen como el personaje, sino de ahí nos fuimos un poco más seguros o por lo menos yo, porque si el personaje ya salió tiene vida propia y en la primera escena que tuve con todos mis compañeros fue increíble, fue muy mágico.

—¿Vas a hacer algún plan particular ese día? ¿Leer mensajes de los fans?

-No tenía ningún plan, pero me diste la idea.