El cuartel de las feas de Betty, la fea revela detalles del regreso

Lo que parecía imposible se hizo realidad a 25 años de su estreno y Betty, la fea, tal vez la telenovela más icónica de las últimas décadas con fanáticos alrededor de todo el mundo, volvió con todo su elenco en un revival que estrenará dos episodios todos los viernes en Prime Video.

Para conocer detalles del regreso, hablamos en exclusiva con Ana María Orozco, Luces Velásquez, Estefanía Gómez, Marcela Posada, Betty, Bertha, Aura María, y Sandra en la ficción.

—¿Ustedes son conscientes lo felices que nos han hecho durante tantos años?

—Ana María Orozco: No sé si tanto, una no termina de dimensionar todo el efecto que ha tenido. Es maravilloso y me sorprendo permanentemente.

—Estefanía Gómez: Estamos sorprendidas porque desde que Betty, la fea, al aire por primera vez hace 25 años y salir al supermercado, salir a ciertos lugares, era wow, era el país, era una locura. Desde ahí nos sorprende muchísimo el cariño de la gente y, obviamente, que no nos olviden es muy bonito.

—Marcela Posada: Hace 25 años no esperábamos tener tanto éxito y nos sigue sorprendiendo porque después de 25 años sigue vigente. La gente sigue pidiendo y por eso está aquí Betty, la historia continúa por Prime Video desde el 19 de julio. Entonces, estamos muy felices porque ya va a ser un estreno a nivel mundial y ya van a tener la oportunidad de verla en todos los lugares del mundo.

—Cuando llegó la propuesta, ¿fue un sí rotundo o dudaron?

—MP: Para mí fue un rotundo sí.

—EG: Yo pensé que estaba soñando, estoy dormida, qué es esto, pero obviamente, muchísima alegría. Inmensa alegría y la ansiedad también de preguntarme qué va a pasar con mi personaje y con todos los personajes, obviamente, ahí empiezan todas las preguntas. Y bueno, ya después uno se tranquiliza, cuando ve la historia y cuando sabe quién es y toda la producción y quién está detrás de toda esta historia.

—Luces Velásquez: Uno en principio dice, ¿pero qué vamos a contar?, ¿qué vamos a hacer? O sea, no es porque no haya para contar, claro que había para contar, pero queda uno como, estoy abierto, claro que recibo la propuesta, díganme de qué se trata y a dónde vamos. Cuando ya supimos de qué se trataba, obviamente uno como actor tambiénse tranquiliza y dice vamos con toda.

—AMO: Sí, me sorprendió muchísimo. No estaba dentro de mis planes, pero escuché la propuesta, de qué se trataba, nos reunimos y la verdad me entusiasmó muchísimo y ya entramos a trabajar y a pensar en cómo podía ser esta nueva historia.

—¿Aparecieron rápido los personajes?, ¿fue volver a encontrar el material rápidamente?, ¿cómo fue un poco ese proceso?

—LV: Nunca se habían ido, nunca se fueron, o sea, es increíble, pero ellos siguieron viviendo en un pedacito de cada uno de los actores. Había un pedacito en el alma ahí y siguieron creciendo con el pasar de los años de los actores, también los personajes y cuando llegaron a la escena todos estaban vivos.

—AMO: Y son personajes que trabajamos mucho en su momento, que preparamos, ensayamos, grabamos varios meses. Entonces, realmente cuando uno hace todo un proceso creativo... yo creo que queda un poco impreso, ¿no? Además tuvimos un reencuentro hace unos cinco años, también hicimos Betty en teatro y tuvimos la oportunidad de volver a meternos en la piel de los personajes.

—EG: Es una pregunta que se hace muchísimo la gente y es cómo es el después de 25 años, qué hacen, ¿se copian? Ven cómo era, que hacían o cómo hablaban, cómo se expresaban en ese momento y copian eso o ¿cómo lo hacen? Y lo que dicen mis compañeras, sí, es cierto y está en nuestra alma, está en nuestro ADN, en nuestra esencia. Están los personajes, es volver al set y ver a todos nuestros compañeros ya como personajes, como tal y también sentirnos y vestirnos de nuestros personajes. Ya, inmediatamente, ahí está, lo tenemos en las venas.

—Cuando fue el estreno de la versión original era otro mundo en todos los sentidos, pero también con lo que tiene que ver, por ejemplo, con las redes sociales, el feedback, ¿entienden que les va a explotar el teléfono cuando empiecen a verla?, van a recibir feedback inmediato.

—EG: Dios mío.

—MP: Ya estamos viendo los celulares así reventados de mensajes. No me imagino cómo será cuando la vean.

—LV: Lo que pasa es que ahora, en estos últimos días, hemos tenido mucho trabajo. Porque es volvernos a acercar, es llegar, la gente ansiosa, los medios de comunicación también muy ansiosos con respecto a lo que va a pasar y lo que viene. Como que uno, con tanta información que tiene que dar, decir, hacer, estar, que sientan que ya volvimos, no ha habido tiempo de pensarlo mucho. Yo creo que con el pasar de los días, después del estreno, iremos digiriendo poco a poco el impacto que esto va a tener.