Guillermo Francella: “Eliseo como actor me hace sentir vivo”

Por tercera vez consecutiva, Guillermo Francella se pone en la piel de Eliseo, el portero de El encargado, de Disney+, una de las ficciones más vistas en el mundo.

Para saber más detalles de la propuesta, que todos los viernes presentará un episodio estreno, hablamos en exclusiva con Francella.

—¿Cómo estás viviendo la expectativa con el lanzamiento?, seguramente te habrán vuelto loco y cada uno que se te cruzó, fanático, no fanático, diciendo, ¿cuándo vuelve Eliseo?

—Y en lugares de distintos países, porque he estado en España, he estado en Miami, he estado, bueno, aquí ni hablar. Y es verdad, ¿cuándo viene la tercera?, se genera un fenómeno muy particular, como, ¿te acordás la tele abierta cuando había programas de 40 puntos de rating?, algo así. Algo muy grande y muy curioso, porque cuando es una plataforma vos llevás a cabo el contenido, lo actúas, sale al aire y a veces la plataforma depende la cantidad de suscriptores, no te ve tanta gente si no estás suscrito y acá es un fenómeno, realmente. Muy singular de una plataforma nueva, en ese momento Star+, y fue un boom sin antecedentes de millones de views, o de horas vistas. Con la primera fue un furor, y cuando se hizo la segunda, viste que siempre se dice que las segundas partes nunca fueron buenas, acá descolló y fue aún mayor la cantidad de horas. Esto va a pasar con la tercera, porque la he visto y te digo que es algo impresionante el arco que tiene Eliseo, cada vez más poderoso, cada vez más original. En esta cabeza tan particular y tan singular, más inteligente que nunca y las adversidades las resuelve en una baldosa. Cualquier cosa la puede sortear sin ninguna dificultad, es un tipo impresionante y como actor me fascina. Así que ilusionado con lo que viene, con un formato distinto, la fusión de Disney+ y Star+, pero en un formato semanal, como muchas series que hemos visto que hay que esperar hasta otra semana para que salga al aire. Yo no sé si han emulado el formato de comunicación de la tele abierta, pero cuando había unitarios era así, cuando había tiras. Pero cuando había unitarios era de ese modo y yo he visto series, la última que vi, Succesion, recuerdo que era los domingos a las 10 de la noche y yo la esperaba. Hay que ver si se acostumbran de nuevo, viste que ha cambiado todo, la manera de ver, me dicen. Ya no tienen televisor en su cuarto, los jóvenes, tienen computadoras, están con YouTube, están con el streaming, hay un mundo nuevo que yo lo estoy transitando y observando. Mi hija está encabezando uno de los de los programas más vistos de streaming y yo conozco un poco por ellos, pero entonces, ¿cómo hay que comunicar?, ¿cómo hay que decir? Esta es una estrategia de Disney+ que hay que seguirla, que yo creo que le va a dar sus frutos.

—Es un mundo nuevo porque en el verano se dio la primera temporada por la pantalla de El Trece y medía muy bien. O sea, la gente que no la había visto, que no había tenido la posibilidad, descubrió a Eliseo en ese momento. Así que tiene que ver un poco con lo que está pasando con los medios de comunicación, pero también con el producto...

—Sí, es verdad, no obstante aquellas mediciones de tele abierta no han vuelto más. Antes con un programa que hacía ocho puntos te lo levantaban al día. Hoy se emocionan, hicimos 8, antes si hacías menos de dos dígitos no estaba bien visto, pero dos dígitos de arriba de 20 para que un programa tenga continuidad, un programa de menos rating no tenía continuidad. Han cambiado sustancialmente el modo de ver televisión, YouTube, Twitter, qué sé yo, tantas cosas hoy hacen así y se ve una película entera. Es curioso y por suerte está Eliseo ahí.

—Cuando salió la primera temporada se hablaba un poco de que por ahí no iba a verse afuera por ser muy local el tema del encargado, pero es algo universal. Además que la serie es un fenómeno que trasciende todo…

—Es un programa de un rating feroz. Pero como decís vos, creíamos que hacer un universo muy local, porque el portero o el encargado es más argentino; pero en Latinoamérica, Brasil, España... es maravilloso lo que ocurre. Y lo ven con subtítulos en Estados Unidos, lo sé por otro canal, Hulu, que está conectado a Disney y lo ven. La colonia latina en Estados Unidos también, pero tiene que ver con que, más allá de la profesión, es esa cabeza, ese ingenio que hay en este individuo. Es alguien muy particular y es alguien muy interesante de ver, donde a veces me hablan siniestro, sí, siniestro, pero también querés que gane, que logre su objetivo, que no le vaya mal, querés que en la adversidad no sea descubierto. Te apenás cuando parece que lo condenan y él logra sortear la dificultad de la condena con la policía, cuando lo sientan que psicológicamente no está preparado, doblega a la psicóloga, doblega un escribano, doblega a un ejército. Eliseo es alguien muy importante, se siente así.

—Además de la temporada cuatro de El encargado, que ya se confirmó, ¿tenés otro proyecto antes de volver a encarnar a Eliseo?

—Sí, estoy por filmar una película ahora en España, el mes que viene, con el actor Dani Rovira. La película Playa de lobos, una aventura que es en Canarias y es también una película donde se mezcla el humor y el suspenso y a la vez es una película fundamentalmente de dos personajes. Tiene una estructura teatral, pero muy bien llevada, una esgrima verbal entre un empleado de un hotel, con un turista, con un pasajero, con suspenso atrás, muy bien llevado.

Entrar en la cabeza del personaje

—¿Cómo es sumergirse en la cabeza de Eliseo y ponerte en sus zapatos?

—Me ayuda mucho tener un libro, una dramaturgia que es tan puntual, escriben de un modo donde vos podés pasar de ser empático a ser oscuro en una línea, o ser angelado. Y él, ante la adversidad, aplica el ingenio para convencerlos, uno por uno, una tarea ardua de que logren mantenerlo en el poder. Fue un ejercicio y una esgrima verbal con cada uno, con el segundo se vio amenazada su existencia, porque vino alguien que observó irregularidades en la administración, en el consorcio, las expensas, en el manejo. Que se lo ve a él que está sucio y se lo ve sucio también al presidente del consorcio y aunque su enemigo se une a él para demoler a esta persona, siempre hay un trabajo nuevo y es maravilloso. Porque, luego de ir a ver el consorcio de encargados en Río de Janeiro, él empieza a observar qué está necesitando del gremio, lo que el gremio no se los da, y él se los va a dar y forma algo para él. Siente que no se termina nunca la posibilidad, siempre está la zanahoria. Acá el desafío es cada vez mayor, logra tener, cuando arma esa ciudad en su casa, de cartón, y la ilumina, siente que logró su objetivo y de ahí empieza a comerle la cabeza a cada encargado del barrio, con armas certeras y duras y a veces con complicaciones, porque no creen en él. Pues, se lo ve que algunos lo conocen del derecho y del revés a su manejo, pero logra el objetivo que él quiere manejar y logra tener un poder cada vez más inusitado, y llega a objetivos. La cabeza de él nunca está en reposo, está siempre con una heterogeneidad de contenido, de resolución. Se ve amenazado y sortea la dificultad, pero con mucha avidez y rapidez, e inteligencia. Como intérprete, como actor, me hace sentir vivo, todo recupera su sentido.