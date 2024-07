Pepe Cibrián no acepta las disculpas de Tomás Kirzner

Desde que Tomás Kirzner en Olga habló sobre Pepe Cibrián de manera despectiva, se esperaba la palabra del hijo de Adrián Suar en una nueva emisión del streaming.

En Mi primo es así, que sale los jueves con Kirzner, Martín Rechimuzzi, Evelyn Botto y Noelia Custodio, hicieron una parodia de una antigua entrevista a Cibrián en la que hablaba sobre las trabas para la adopción legal por parte de parejas del mismo sexo. Si bien el joven pidió disculpas, y recordó que fue víctima de abuso en su infancia, no bastó para Pepe, quien continúa con su intención de iniciar acciones legales para con las autoridades del streaming y con cada uno de los miembros del programa, incluyendo, claro, a Kirzner.

“No me puedo quedar de brazos cruzados ante semejante falta de respeto. Todos participaron y se rieron, ya no vale un pedido de disculpas. No solo se rieron de mí y de la lucha por el matrimonio igualitario y los derechos, sino que también hicieron burlas y banalizaron la prostitución infantil”, aseguró al diario La Nación.