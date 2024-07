Rocío Santamaría adelanta Elige tu propia aventura en el teatro

El próximo 25 y 28 de julio a las 17hs en el Teatro Ópera La Plata (58 #770) se presentará Elige tu propia aventura en el teatro, un espectáculo de improvisación teatral para toda la familia. Protagonizado por Rocio Santamaria, Nicolás Marini, Agostina Zagaglia y Gaston Julis, el espectáculo fue nominado al premio Estrella de mar como mejor infantil verano 2023/2024, y ya pueden conseguirse las entradas por Livepass o en la boletería del teatro de lunes a viernes de 14 a 19 horas con la posibilidad de hacerlo hasta en 6 cuotas sin interés con Banco Provincia. Hablamos con Santamaría para conocer detalles de la obra.

—¿Cómo están viviendo la previa a las presentaciones del 25 y 28 de Julio?

—Nos estamos preparando con mucha emoción y con mucha adrenalina porque son dos fechas muy grandes y que estamos apostando este todo para que eso explote y que esté que sea una fiesta este entrenando y ensayando y poniéndonos a tiro para darlo todo.

—¿Cómo surgió el proyecto y cuál es el diferencial por encima de otras propuestas infantiles?

—El proyecto surge como resultado de unas propuestas más pequeñas de otros años de improvisación para niños con nuestro productor Francisco Polenta, que es quien nos propuso llevar la experiencia de los libros Elige tu propia aventura al teatro. Eso es lo que lo que generó hacer algo tan diferente a los demás, porque lo que tiene interesante y de diferente a otras propuestas infantiles es que la historia nunca se sabe cuál va a ser, de qué se va a tratar, quién va a ser el protagonista, porque esas elecciones las van a tomar los chicos el día de la función, y por más que se vean dos funciones en las que justo eligieron a la bruja, por ejemplo, ninguna va a ser igual a la otra porque las elecciones y las ideas son de los chicos, entonces ellos van a decidir si de pronto la bruja es mala, es buena es miedosa o es tímida?, si va a una fiesta de brujas o si va a un museo.

Los caminos que se van armando y lo que se vaya a decir o las cosas que les proponemos para que ellos resuelvan siempre son diferentes, entonces los chicos se enganchan automáticamente, los grandes también por supuesto y se sienten muy responsables de eso, qué se está inventando, entonces cuando termine la función se llevan esa experiencia de decir yo creé esta historia y la vi, porque además estamos apoyados por una pantalla gigante que se va transformando en el escenario según lo que ellos vayan queriendo, entonces si ellos deciden que la princesa vaya a escalar el muro de las locuras, aparece, y eso es superador para ellos porque se hace realidad en su cara la idea que están teniendo.

—¿Por qué hay que ir a ver Elige tu propia aventura en el teatro?

—Hay que ver Elige tu propia aventura… porque es una experiencia de la que no se van a olvidar, que no va a tener comparación con ninguna otra cosa que vieron, van a estar alucinados del trabajo, de los actores, que es increíble, que están súper dispuestos, abiertos y alerta a cualquier cosa que pase, que van a ser humor para los chicos y para los grandes, todos van a estar enganchados todo el tiempo, y se van a llevar a su a su casa y en su corazón una historia que nunca se contó antes, que no se va a volver a contar, porque es única y es irrepetible.

Más detalles de la obra en Instagram: @eligetupropiaaventurateatro.