Miguel Varoni: “Pedro siempre ha estado”

Pedro el escamoso: más escamoso que nunca, la esperada secuela de la exitosa telenovela colombiana de Caracol Televisión, estrenó todos sus episodios en Disney+, en toda Latinoamérica. La nueva producción continúa la historia de Pedro Coral, el icónico héroe poco convencional y querido por varias generaciones que nuevamente es interpretado por el actor Miguel Varoni, con quien hablamos en exclusiva.

—¿Cómo estás viviendo un poco la previa a este gran regreso de Pedro?

—Muy a la expectativa, por supuesto, de que a ustedes les guste, que es lo más importante. Que el público lo disfrute, lo vea, se vuelva a conectar con un personaje que quiero tanto y que por supuesto lo hago con tanto amor cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo.

—¿En algún momento imaginaste volver a encarnar a Pedro?

—Mira, yo no lo tenía pensado hasta cuando me encontré con Fernando Barbosa, en el 2015, tal vez 16, que me lo mencionó. Yo quería volver a ser Pedro y de verdad desde ahí empezó a darle vueltas y realmente lo veía muy difícil, porque, pues, yo siempre estaba muy ocupado, siempre estaba traduciendo, dirigiendo, actuando, y de pronto apareció el espacio maravilloso y lo logramos, lo hicimos. Telemundo ayudó para que se cumplieran todas las cosas y se lograran. Y se logró entre Caracol, Disney y Telemundo y lo hicimos. Fue volver a ponerle el cuerpo a este personaje tan querido por todos, en un proceso que nace desde el primer capítulo que me llega. Todo el proceso de ir leyéndolo, de volver a encontrarlo desde los ensayos, el casting que tuve que hacer casi con todos los actores, ensayar con todos los actores que iban a ser incorporados, volver a encontrarme con los antiguos, ver a los muchachos nuevos. Que culmina ya, pues básicamente hoy ya está todo listo, que ya se va a estrenar, que ya está todo armado. Entonces, pues, es un proceso muy lindo, con mucho amor, con muchos recuerdos, momentos muy únicos. Sobre todo porque Pedro siempre ha estado, siempre que yo viajo a cualquier parte de Latinoamérica la gente lo recuerda con mucho cariño, siempre me preguntan por él y ahora que se sabe de la segunda parte estamos emocionados.

—¿Qué fue lo primero que volvió de Pedro? Llegaste al set, te pusieron esas extensiones, ese look, pero, ¿qué fue lo primero que volvió?, ¿la manera de hablar, la manera de caminar?

—Mi esposa, yo llevo 28 años de casados, y mi esposa me ve que yo me pongo las botas y me pongo el pelo y dice, ¿qué te pasa? Es de verdad como Batman, como una cosa rarísima, no sabría cómo explicarlo, pero ocurre, las botas, el pelo, llega a ti y el tipo aparece.

—¿Cómo fue el encuentro con los viejos compañeros y, justamente, con los nuevos? Principalmente con Carlos Torres para generar esta dinámica entre padre e hijo que dispara la aventura...

—Él ya trabajó con nosotros haciendo un personaje en la versión que hicimos de 100 días para enamorarnos. Era la primera relación amorosa que tenía el personaje que allá hacía Carla Peterson. Es él un amor de muchacho, un muchacho, muy talentoso, muy inteligente y es un amor, y así nos enamoramos de una vez con los viejos. Imaginate, cada vez que nos veíamos el abrazo, o sea, fue muy especial con todos, con Sandrita Reyes, con Marcela Mar, con todos. Y con todo fue muy especial, con mucho cariño, siempre con mucho amor, mucha delicia, y los nuevos crecieron viendo a Pedro. Entonces me sentía en un momento en que realmente sí tengo, que nos venían a decir: yo siempre soñé conocerlo a usted o yo siempre cuando lo vi en tal cosa o tal otra vuelta. Fue muy emocionante con todos los actores que estaban allí, cuando se me acercaban con este respeto, esta humildad y este amor, a hablarme a mí. Entonces, pues, sentirme así me llenó de un profundo orgullo, agradecimiento a Dios, agradecimiento a la vida. Y, por supuesto, agradecimiento a Pedro, porque, pues, realmente todo lo que sucedió con Pedro hace 23 años, todo este éxito de Pedro hizo que estos muchachos amaran a este personaje y quisieran hacer lo que hicieron todos cuando supieron que iba a ver Pedro dos. Los castings de Caracol, no paraban, tratando de trabajar todos en esta nueva temporada.

—¿Por qué creés que persiste la historia de Pedro y otros relatos que surgieron en Colombia, sobre todo en los años 2000? Estamos viviendo como una explosión de novelas provenientes de Turquía, otro tipo de contenido que llega a la televisión; pero siempre que, por ejemplo, se menciona Pedro, se lo recuerda o mismo se lo sigue viendo…

—Yo creo que es por la conexión que tienen con el público los personajes. Yo creo que Colombia ha logrado, igual que Argentina y México, muchos personajes y muchas historias, con conexiones muy serias con el público, muy clara, muy fuerte. Entonces, pues, por supuesto, siempre va a haber recuerdos, siempre va a haber mucho amor hacia lo que haya logrado, como mover un poco eso. Y yo creo también que la televisión es cíclica, como que ha dado una vuelta y vuelve y da una vuelta y yo creo que la gente en este momento quiere volver a divertirse, quiero otra vez cosas como simpáticas, quiere no pensar tanto de pronto, quiere algo, no llorar tanto, quiere divertirse. Quiere algo que sea como Pedro, que es un personaje que, pues, realmente es un personaje que es simpático, que la gente lo ve y se sonríe. Porque es un poco eso, la gente de pronto quiere un poco eso, volver a verlo y sonreír y en lo personal a mí me parece que es el atractivo más grande, ternura, amor, cariño.