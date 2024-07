Las Dalinas cuentan los secretos del regreso de Nubeluz

Si decimos “¡Grántico, pálmani, zum!”, o “gólmodis”, “nubecinos” y “dalinas”, seguramente los más nostálgicos recordarán a Nubeluz, el programa que comenzó a emitirse los sábados y domingos en 1990 y que aún hoy en día se mantiene en la memoria de varias generaciones. El próximo 20 de julio en el Estadio San Marcos, Perú, la nube viajará por última vez, y para saber detalles de ese viaje hablamos en exclusiva con Alejandra Gomelsky, y Xiomara Xibille, las tres Dalinas (conductoras) que se subirán al escenario.

—¿Cómo están viviendo un poco la previa a este mega show que van a dar el 20 de julio?

—Lilianne Braun: Pues demasiado emocionadas, agradecidas y definitivamente con una adrenalina que no se puede ni explicar, con muchas emociones, sabiendo que este show, que se va a presentar en el Perú es un show jamás visto, con la suerte de tener un equipo de producción increíble, que obviamente nos puso algo en una bandeja que fue imposible decir que no, pensamos que los 25 años de Nubeluz era la gran despedida, pero nos equivocamos, aquí estamos las tres, felices de subirnos al escenario para poder otorgar un show de verdad a todo dar y con todas las ganas energía e ilusión de tener a todos presentes para vivir esta magia.

—Xiomara Xibille: Sí, de verdad es increíble después de 34 años sentir ese cariño que en cada país hacen posible que esta nube se vuelva a reconectar cada vez más grande y con más dimensiones, como lo va a hacer esta gran despedida, así que también queremos decirle a todos gracias, gracias por tenernos en sus corazones, gracias porque gracias a ellos hoy podemos estar con todo nuestro elenco preparando este gran concierto.

—Alejandra Gomelsky: Un abrazo, pues para todos los argentinos, compatriotas que siempre recuerdan, que están ahí con los clubes de fans, no sabes la cantidad de club de fans que hay en la Argentina de Nubeluz, así que estamos en contacto siempre con ellos y muchos de ellos están viajando para este concierto, así que un agradecimiento muy especial por el cariño.

—Cuéntenme un poco, ¿cómo están viviendo los ensayos? Lo que estamos viendo en las redes es que son muy intensos.

—AG: Es que justo estábamos diciendo, esas canciones fueron hechas primero por un coreógrafo increíble, porque a pesar de los años son coreografías fuertes, son coreografías muy actuales, igual que las letras, pero lo loco es que claro, nosotras teníamos 19, 20 años, ahora bailar esas canciones no es lo mismo, pero ahí estamos entrenando y entrenando fuertísimo, dándole fuerte, porque además no podemos hacer ningún cambio porque la gente se sabe las los pasos, se sabe las letras, entonces a veces yo le digo al coreógrafo ya, pero esto y si no lo bailamos, y no lo tienen que bailar, porque los chicos se la saben, aunque los chicos que ya no son tan chicos, entonces este no podemos hacer ningún cambio, va a ser todo lo original, lo que la gente se sabe para que justamente puedan ir y bailarlo con nosotras y está haciendo duro porque van a ser más de 20 canciones. Está siendo duro, pero lo estamos haciendo con el mayor de los respetos y el cariño que tenemos hacia esta nube maravillosa que nos llevó a todos realmente a hacer lo que es después de 34 años.

—XX: Es un reto además porque no solamente es empalmar otra vez las coreografías, desempolvar las neuronas, dar las articulaciones, sino que además pues venimos con un show absolutamente espectacular, 500 metros de pantalla, escenarios con plataformas, más de 20 bailarines en escena o sea, realmente es un empalme muy ambicioso por eso nuestros productores de Live Experience la están sacando toda para que realmente, este estadio San Marcos ese día realmente retumbe en toda Latinoamérica y de verdad, podamos volver a recordar la magia maravillosa que ha sido Nubeluz en nuestras vidas.

—LB: Yo lo único que te puedo decir es que los nervios cada vez que vamos a los ensayos, cuando ponen una canción por primera vez y tengo que decir la verdad, chicas, o sea, lo siento, es como si fuera así y después empieza como con la bicicleta, empiezas a avanzar y es como que empiezan pero lo que dice Almendra es verdad, estos chicos se saben todos los pasos a tal nivel que están viendo así como tú ves los ensayos, se meten a las historias de nosotras y nos escriben y dicen “chicas, ahí eran dos vueltas, no una”, me estás bromeando. Es una cosa que aquí no hay de hacer trampa aquí es o es y bueno, dentro de todo lo que estamos sudando estamos gozando. Estamos gozando estar juntos. Estamos gozando, recordando juntos y bueno aprendiendo algunos pasos nuevamente, porque hay algunas canciones que no se hicieron en los 25 años entonces han pasado 34 años desde que las bailamos y bueno, obvio que nos falta un poquito de memoria en ese sentido, pero ahí está.

—AG: Tú sabes, es muy loco, porque ponen la canción y los pasos salen, o sea, están ahí en el la memoria del cuerpo.

—LB: Y si no se acuerda una se acuerda la otra, entonces ahí estamos y nos reímos y disfrutamos y este proceso está siendo realmente maravilloso.

—También gracias a este show es posible recuperar una época que en la televisión también se hablaba de valores, de sueños, hoy en día, es algo completamente diferente, ¿creen que también vienen con ese mensaje como para decir bueno, de alguna manera hay que volver a esto que todos los sábados y domingos durante cuatro horas ustedes bregaban?

—XX: Es nuestra última misión, no se puede perder decirle a todos, a esta generación que ellos tienen que transmitir este mensaje y a pesar de que las redes han cambiado la televisión, ha cambiado de alguna manera el contenido, han cambiado los valores para permanecer siempre, entonces creo que este es el gran legado que deja esta nube, ese es el gran legado de las tres Dalinas que decidieron escuchar otra vez este llamado y decir bueno el mundo tiene que guardar esto como el gran tesoro de la humanidad y yo creo que al final económica, política, socialmente, siempre volvemos a este lugar esencial que es el de los valores, es el amor, es el respeto, es el autocuidado, así que bueno aquí estamos, este trío fantástico estamos listas para traer esta misión al planeta.

—AG: Es una vacuna para ponerle a todos los nubecinos esa noche y decirles chicos, si esto lo gozaron, esto lo disfrutaron y esto les cambió la vida, pues no lo pierdan y empiecen a transmitirlo a su manera a sus hijos, al resto de las generaciones, y no necesitamos nosotras estar ahí para hacerlo, sino ellos transmitirlo a su manera y acordarse que hay muchas formas de hacerlo.