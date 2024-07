El drama que vivió Jimena Barón en la final de la Copa América

Los problemas de organización en la final de la Copa América siguen dando que hablar. La que compartió su traumática experiencia en redes fue Jimena Barón, quien asistió al evento deportivo acompañada por su hijo y la pasaron muy mal. En una serie de videos en sus historias de Instagram fue compartiendo la tensión que se vivía a minutos de iniciarse el evento deportivo y terminó escribiendo un extenso texto en el que reveló todo lo vivido “Gracias a todos los que se preocuparon. Fuera de joda nos asustamos mucho. Momo se quería ir porque tuvimos una situación con la policía que me agarraron a mí y me empujaron. Le dije que se calme que iba a estar todo bien pero en realidad no sabía que iba a pasar. Íbamos a entrar y ganar pero no tenía idea como. No subí nada ayer porque fue mucho todo. Que bronca la organización y la gente que pagó, viajó y tuvo que pasar por todo lo que pasó o que ni siquiera pudo entrar. Gracias por el cariño”.