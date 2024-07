Gabriel Moss: “Cuando las cosas tienen que pasar, pasan”

Gabriel Moss estudió piano durante su infancia y se recibió de profesor de teoría y solfeo. Durante el periodo universitario se alejó del piano para tocarlo solo ocasionalmente. Como fanático de Sandro, se sintió muy movilizado por el fallecimiento del gran artista. Ello le despertó la necesidad de retomar sus clases de piano y de estudiar canto. A finales de 2020 comenzó su carrera musical en forma profesional: publicó sus primeros singles, y en noviembre de 2021, su primer álbum. El domingo 21 de Julio a las 20 horas se presentará en Borges 1975 Espacio Cultural (CABA), pero no lo hará solo. Lo acompañará en el piano nada menos que Sebastián Giunta, quien fuera director musical, pianista, arreglador y coautor nada menos que de su ídolo Sandro en un show que lo homenajea.

—¿Cómo surgió la idea de hacer este espectáculo en dupla?

—Surgió de manera inesperada. Jamás me hubiera imaginado que la vida me iba a cruzar con Sebastián Giunta, y menos aún, que tendrá el enorme placer de cantar acompañado por él en piano. No hay dudas: cuando las cosas tienen que pasar, pasan. Sebastián escuchó una entrevista que me hicieron. En ella, yo hablé sobre mi admiración hacia Sandro. Soy su fanático desde que lo escuché por primera vez. Escuchó todo lo que relaté en esa nota, escuchó mis canciones y decidió contactarme. Por suerte, hoy existen las redes sociales que nos acercan y conectan. Después de algunos mensajes, decidimos reunirnos y entonces pensamos en hacer este show.

—¿Por qué crees que sigue tan vigente la música de Sandro?

—Sandro seguirá vigente siempre. Por sus canciones, tan genuinas y románticas. Por su personalidad, única y arrolladora. Por su sex appeal, su energía, su misterio. Por su forma de hablar, de moverse, de interpretar cada canción como una historia de amor y de pasión. Sandro fue único. Nunca habrá otro como él. Por eso siempre estará vigente y seguirá conquistando corazones, aunque ya no esté en este plano.

—¿Con qué se van a encontrar aquellos que vayan el 21 a verlos?

—¡Estoy muy emocionado y ansioso! Será un show intimista, muy cálido. También muy romántico, al mejor estilo Sandro. Con el maestro Giunta interpretaremos varias canciones de mi ídolo, también algunas de mi autoría. Y habrá algunas sorpresas.