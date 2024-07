Nathan Mitchell: “Una de las películas que me hizo querer ser actor fue John Q. con Denzel Washington”

The Boys es uno de los grandes éxitos de Prime Video desde que se estrenó y allí Nathan Mitchell se convierte en Black Noir. Pudimos hablar con él en exclusiva para Argentina, donde reflexionó sobre el éxito y sus orígenes en la actuación.

—¿Cuándo supiste que querías ser actor?

—Yo quería ser actor, pero estoy pensando en los primeros momentos. Creo que fue cuando yo estaba en la escuela secundaria y estaba en un programa de arco dramático y al principio actuar era algo con lo que simplemente me salía, subía al escenario y hacía reír a la gente y era divertido. Luego conseguí papeles más dramáticos y empecé a tomármelo más en serio. Entonces llegó un momento en el que estaba haciendo un monólogo delante de mi clase y estaba pisando fuerte en el suelo, y mientras pisaba fuerte en el suelo se me vino a la cabeza la imagen de un arrecife de coral en el océano, rebosante de vida y peces nadando alrededor. Y tuve la sensación de que si exploraba la actuación podría explorar mi propio mundo. Eso fue muy poderoso para mí, porque mi imaginación no es automáticamente visual. No veo imágenes muy vívidas dentro de mi cabeza todo el tiempo, así que ese fue un momento realmente único que se me quedó grabado y desde ese momento tuve claro que actuar era el camino que quería seguir.

—Has mencionado que no tienes imaginación visual para nada, pero me gustaría saber, ¿qué cosas aprendiste sobre ti cuando te convertiste en actor y cómo te ayudó para eso?

—Creo que aprendés cómo serías en diferentes situaciones. Creo que eso es para mí. Esa es una forma primaria, me meto en un papel. Es como lo que hago en esta situación y ya sabes, en la vida cotidiana no te metes en todas estas situaciones en las que están estos personajes, así que no tienes que hacerte esas preguntas. Pero cuando interpretas a un personaje que acaba de perder algo o a alguien muy importante para él o se enfrenta a una tarea increíble, tienes que ponerte en esos zapatos, vivir esa experiencia y desafiarte a ti mismo, y ponerte a prueba a través de eso. Así que es como si estuvieras viviendo todas estas vidas diferentes en una vida, ya sabes, y eso es lo divertido, lo que es un reto y lo que te estira sobre el proceso.

—En ese momento, cuando supiste que ibas a ser actor, ¿tenías algún actor favorito, actriz, alguna película favorita que mirabas una y otra vez?

—Sí, creo que una de las películas que me hizo querer ser un actor, que realmente me inspiró, fue John Q. con Denzel Washington, que tiene un hijo y el hijo necesita una cirugía y él hace todo lo posible para que eso suceda. Lo poderoso y palpable, que Denzel quiere que su hijo esté mejor, y las emociones que estaba pasando en esa película eran tan, que no podía dejar de inspirarme por eso. Además, me gustan un montón de películas diferentes, Drive, Los Goonies, Piratas del Caribe, y más. Tengo una serie de películas favoritas que me encantan.

—¿Pudiste trabajar o conocer a Denzel?

—No, en realidad llegué a trabajar con su esposa, en The Real MVP: The Wanda Durant Story, donde ella es la madre del jugador de baloncesto, Kevin Durant. Es sobre la historia de su madre. Llegué a conocer a la esposa de Denzel y ella en realidad me ayudó con una audición. Así llegué a trabajar con ella, que tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento, y tengo tanta admiración y respeto por ella, así que fue una gran experiencia.

—Bueno, hablemos de The Boys, ¿cómo es para vos ser parte de este increíble éxito, uno de los programas de televisión más vistos en todo el mundo?

—Es un sueño hecho realidad. Creo que uno de mis objetivos en la vida siempre ha sido ser parte de una gran historia y muy temprano, desde el momento que estaba haciendo el casting, supe que iba a tener esa oportunidad. Siempre quieres ser parte de un espectáculo que tiene una gran escritura y grandes personajes; pero lo que lo hace todo tan especial es un gran elenco de personas y un gran equipo, y un gran equipo de producción. Además, me encantan los superhéroes, y en este caso que desafían el status quo y dicen cosas que la mayoría de la gente dice. También es muy especial ser parte de ella y luego ir a diferentes partes del mundo, ver anuncios de la serie, ver menciones de la serie y ver cosas diferentes. Ver cómo afecta a la gente de todo el mundo. Creo que ese es el sueño de un actor. Así que tengo mucha suerte de formar parte de esto.

—¿Qué es lo que más te gusta de interpretar a Black Noir?

—Que puedo estar en contacto con mis instintos y utilizar lo que se siente bien para el personaje. Y Eric Kripke es un gran showrunner y escritor con el que puedes hablar y trabajar mejor de lo que podía imaginar, por lo que es muy fresca la experiencia de trabajo en equipo y de colaboración. Es muy divertido conseguir el trabajo de esa manera, así que me siento como si estuviera siendo guiado por mis instintos, que es algo que siempre quieres hacer como actor. Luego Eric en el equipo de escritura están tomando esos instintos y haciendo algo aún más divertido y aún más creativo al respecto.

—¿Y qué es lo que no te gusta del personaje?

—Honestamente, no puedo decir que haya algo que no me guste de este personaje, porque me gusta.

—Además de Black Noir, ¿cuál es tu personaje favorito de la serie?

—Homelander, The Deep, Hughie, Ashley, Victoria Neuman y Kimiko, puedo seguir y seguir, pero hay tantos.