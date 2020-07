Katy Perry sorprende en su último video

Katy Perry quiere hacernos reír con su nuevo single "Smile", y por eso se ha convertido en un payaso de forma literal.

El sencillo forma parte de su quinto álbum de estudio, que lleva el mismo nombre, y es el resultado de dos años muy intensos donde Perry se enfrentó al fracaso profesional, con la mala recepción de su disco "Witness"; y en lo personal con la pausa que tuvo en su relación con Orlando Bloom.

Ahora la cantante se encuentra en un dulce momento, no solo porque ya volvió con el actor de Piratas del Caribe, también porque ambos esperan a su primera hija y ella estrena esta nueva producción que incluye otras canciones como "Never Really Over", "Daisies" o "Harleys in Hawaii".