Kevin Bacon: “Ganarse la vida como actor es algo que realmente no doy por sentado”

En la recientemente presentada plataforma Paramount+, puede verse en exclusiva City on a Hill, un oscuro e intenso drama judicial protagonizado por la estrella Kevin Bacon, quien encarna a Jackie Rohr. Diario Hoy dialogó con él, una figura que trasciende generaciones y sigue apostando al trabajo.

—En mayo de 2020, el mundo fue testigo del asesinato de George Floyd, lo que produjo un fuerte impacto. Ahora, al ver esta serie, se piensa en lo actual que es…



—Sí, es interesante lo que hace la serie, desde el inicio, solo por la naturaleza del hecho de que los dos personajes principales, uno blanco y otro negro, tienen muy diferentes puntos de vista sobre el mundo, es inherente a cada raza. En esta temporada en particular, en la que hemos pasado de un barrio blanco a un barrio negro, creo que se trata aun más y de forma más complicada. Y 2020 ha sido un año extraordinario en relación al tipo de reconocimiento que hemos tenido como nación, en cuanto al racismo sistemático que existe aquí y la exposición de algo de lo que creo que mucha gente ha sido consciente, pero otro tanto aún no lo es. Así que ahora llega nuestro programa y, por supuesto, la gente va a mirarlo con un lente diferente. Durante la pandemia, rodamos dos episodios, y los guionistas tuvieron la oportunidad de tener mucho tiempo libre y se reunieron y revisaron los guiones de nuevo, teniendo en cuenta lo que había sucedido con George Floyd y Breonna Taylor, entre otros. Creo que fue algo bueno. Quiero decir, pienso que nos dimos cuenta de que va a haber un impacto específico y se va a notar en la serie. Nunca puedo adivinar cómo va a reaccionar la gente basándome en el hecho de que lo miran a través de su propio lente.

—Continuás siendo reconocido por Footloose, pero también hiciste otros papeles extraordinarios en películas como JFK, Apollo 13, A few good men, Mystic river y ahora City on a hill, donde volvés a lograr una interpretación fantástica…



—Si llevas tanto tiempo en esto como yo, piensas que a veces existe el temor de que ya no hay mucho que ofrecer, o que los papeles no van a ser tan buenos, o que todo va a desaparecer. Y entonces algo como City on a hill cae en tu regazo y dices: “Guau, esto es genial, tengo que interpretar a este tipo. Esto es como una gran oportunidad. He hecho múltiples personajes de Boston. He hecho múltiples personajes que son agentes del FBI. También he interpretado creo que unos seis Jacks y Jackies. Por alguna razón sigo teniendo Jacks y Jackies, pero este tipo es completamente diferente a cualquiera que haya interpretado. Así que cuando algo así sucede, no siento más que gratitud. Francamente, poder ganarse la vida como actor durante todos estos años es algo que realmente no doy por sentado. Es decir, es difícil. Sé lo difícil que es. Sé lo competitivo que es. ¿Cómo es la clasificación en términos de Footloose? Quiero decir, ni siquiera puedo ponerlos en la misma categoría. No sé. Aquella fue una gran oportunidad y esta también lo es.

—La serie transcurre en los años 90, ¿qué recordás de ese momento?



—Los 90 fueron una época en la que estaba criando a mis hijos, y en la que mi mujer y yo pasábamos mucho tiempo en la carretera. Por alguna razón no estábamos consiguiendo mucho trabajo en Los Ángeles o Nueva York. Así que íbamos de ciudad en ciudad, siempre con las maletas hechas y teniendo que desarraigar a los niños y trasladarlos de un sitio a otro. Pero había algo genial en eso, porque creo que ambos somos personas que esencialmente son vagabundas. Aunque somos muy hogareños, tenemos una especie de vena nómada. Los años 90 fueron así para nosotros. Estábamos por todas partes. Y como he dicho, criar a los niños es lo más extraordinario; verlos crecer y cambiar y apreciar en qué se convierten. A la vez, lidiar con las escuelas y los profesores, y luego con la adolescencia y el primer amor, y todo ese tipo de cosas, es complicado. Pero en definitiva, se trata de un proceso que termina siendo hermoso, satisfactorio y nutritivo de ver.

Una serie con un personaje al menos polémico

—La serie muestra una visión oscura pero realista de la Justicia y la sociedad. ¿Cómo fue sumergirse en este mundo oscuro?



—Es un mundo oscuro y Jackie siempre está pasando por cosas oscuras. Es decir, sus propios demonios personales están ahí. La primera vez que se lo ve en esta temporada, está conduciendo por la carretera, va a toda velocidad, se mete coca. Lleva a una chica que no es su esposa, y ella tiene una sobredosis. Este tipo realmente vive al límite y se alimenta de ello y es básicamente adicto. Sí, me parece que al trabajar en la televisión o interpretar a un personaje como este, hay algo que es una especie de inmersión en ello. Aunque soy muy bueno en dejar mi trabajo en la oficina hasta cierto punto, algo se infiltra en tu pensamiento y tu psique al estar constantemente en ese mundo donde estás amenazando a alguien o siendo amenazado o tratando de hacer un trato o mintiendo o drogándote. Es un lugar extraño para ir y trabajar todos los días. Pero al mismo tiempo, lo encuentro muy satisfactorio desde el punto de vista creativo.

Un juego que lo tiene como protagonista

Durante los años 90 fue furor el juego Seis Grados de Separación de Kevin Bacon, en donde se demostraba que el actor estaba conectado con cualquier persona del planeta a través de cinco personas, que funcionaban como intermediarios. El juego requiere que quienes participen en él vinculen a celebridades con Bacon, en la menor cantidad de pasos posible, a través de las películas que tienen en común. Diario Hoy le preguntó al actor por el fenómeno.

—¿Conocés el juego llamado Seis Grados de Separación de Kevin Bacon?



—Sí. He oído hablar de él. Ha aparecido algunas veces. ¿Quién me gustaría ser? ¿Sabés qué? No soy muy bueno en el juego. Puedo recordar más o menos las películas en las que estuve, pero para recordar realmente quién estaba en esas películas, o con quién estaban esas personas de las películas, no soy tan bueno.