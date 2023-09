La palabra de Ezequiel, el hermano de Silvina Luna

El fallecimiento de Silvina Luna sigue siendo algo muy vigente, a poco más de dos semanas del triste final. Entre tanto, ya se ha realizado la autopsia que se solicitó en su momento y de la cual se esperan resultados contundentes dentro de algunas semanas, y también siguen habiendo novedades respecto a la situación del médico cirujano Aníbal Lotocki.

Así las cosas, quien se mantuvo en silencio durante todo este tiempo fue el hermano de Silvina, Ezequiel, quien la acompañó en todo momento y estuvo a su lado durante toda su internación y sus últimos días. Él estuvo en contacto con el periodista Ángel de Brito y brindó algunos detalles y testimonios por primera vez. Por ejemplo, adelantó que el libro que escribió Silvina (Simple y conciente: un viaje sanador físico, mental y espiritual) se va a reeditar y que lo recaudado en parte será donado, y también se va a crear una asociación civil para nuclear a las víctimas y a la gente con problemas por cirugías estéticas.

Además de ello, a partir de un pedido expreso de Silvina, quieren concretar la realización de un documental “sobre casos y todo lo que ella tuvo que vivir, y que sea donado a esta asociación civil. Todo lo que pasó en la clínica y todo lo que pasó antes también está documentado, por pedido de Silvina”. Según señaló De Brito, Ezequiel le comentó: “En la clínica, en muy mal estado, ella decía: “Grabá, grabá. Al principio Silvina no veía ese final, pero siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas, estaba positiva con respecto a salir adelante”. Por último, el periodista compartió algunas declaraciones más de Ezequiel, en particular a la situación de Silvina luego de realizarse aquellas intervenciones: “Cuando salió de la operación no podía moverse, la tuve que llevar en el auto, ella iba cola para arriba en el asiento de atrás por los dolores que tenía. Ahí me di cuenta de que algo había pasado”.