Franco Rizzaro: “Siento que esta película es muy sensible, muy del corazón”

Franco Rizzaro es el protagonista de Temas propios, de Guillermo Rocamora, película en la que se destaca por la naturalidad con la que asume el rol de un joven que, en medio del caos de la separación de sus padres, tendrá que elegir entre sus pasiones o los mandatos. Diario Hoy habló exclusivamente con él, en un recorrido por su carrera y el trabajo con el personaje. Rizzaro está acompañado por un elenco encabezado por Valeria Lois, Ángela Torres, Diego Cremonesi, Alfonso Tort y Vicente Luán.

―¿Cómo te sentís con que finalmente se estrene la película acá? Ya tuvieron la avant en Uruguay, y la película fue elegida para mandarla para el Óscar…

―Sí, la verdad ya venía remanija porque la hicimos en 2021, en diciembre terminamos, entonces como que la teníamos ahí bajo el brazo ya hace más de un año y medio, estaba para que salga. Sinceramente me daba un poco de ansiedad, y por suerte salió y bueno, no tanto nerviosismo, quizás la semana que viene, ya llegando acá al estreno, me va a dar un poquito más, pero muchas ganas de saber, quiero que la gente la vea.

―¿Por qué nerviosismo? Si ya la han mostrado allá también…

―Ah, yo no sé, debe ser porque la protagonizo y porque justo estoy todo el tiempo en la pantalla y bueno, es la primera vez también, entonces eso me da un poco de nervios, pero lindo, de agradecimiento también, y porque siento que la peli tiene un mensaje piola que transmite cosas lindas a la juventud y también a los padres. Yo creo que es una película que está muy buena para ver en familia, y que acompaña mucho en esos momentos de búsqueda de los jóvenes y también de los padres, es como acompañar ese proceso tan especial en la vida de una persona, el decidir a qué se va a dedicar, qué va a hacer, que es como todo un momento muy tenso, con mucha presión puesta ahí. Entonces tengo ganas de que la gente la vea y que me diga si le gusta o no, y que les lleguen ahí sus propias conclusiones, pero siento que es muy sensible, muy del corazón la película, y te da un mensaje relindo.

―Ahí hablabas un poco de que te da cosa que se estrene. Lo que tiene la película es esto de que estás todo el tiempo, ¿es por eso?

―Claro.

―Digo, has hecho otras películas y en la tele has tenido exposición, pero es como el 90% de la película…

―Sí, yo lo siento como si fuera una primera vez, o sea, el cine me encanta, y hacer una película de protagonista... sí, siento que sí, es como la primera vez que lo hago. Participé en otras, pero no de esta forma, siento, o quizás era más chico y no era tan consciente, y ahora estoy como muy consciente, y la responsabilidad que hubo que ponerle al guion y a la película, qué dice el director; es una historia que le pasó a él, entonces había que poner el cuerpo y el corazón, y hacerlo responsablemente. Y para mí eso tiene un valor extra, de sentir que no es solo por eso del guion, sino por una primera vez mía protagonizando una película y con el elenco hermoso que hay. Poder trabajar con Diego Cremonesi, que fue una locura compartir con él, nos apoyamos mutuamente un montón y conectamos desde el momento uno, no solo en lo laboral sino en lo personal, por fuera de los personajes acompañándonos; con Valeria Lois, que la amo, no puedo creer que trabajé con ella, me parece una actriz del carajo, me encantó estar con ella; compartirlo con Ángela Torres, todas esas compañías; y Guille, el director, y todo el equipo de Cimarrón y la productora, fue muy importante en todo el proceso de la película, para acompañarme y acompañarnos y hacer que todo sea tranquilo, con paciencia, y poder disfrutarlo, más que nada. Que a veces te pasa que no, viste, no lo disfrutás, y en este caso fue re disfrutar, re el amor, re el corazón, y eso siento que también es lo que más me llevo, y las personas.

―La historia le pasó al director, pero ¿cómo fue componer el personaje? Teniendo el guión, ¿le ibas a preguntar cosas o dejabas liberado a lo que te surgía y nacía de lo que leías, y tenías que darle el color, el tono del personaje?

―Claro, como es algo que me identifica, yo pasé por esa situación de no saber qué hacer, de querer dedicarme, que mis viejos no quieran, estudié una carrera, estuve en Ingeniería, como dice en la película también, hablo de la carrera de Ingeniería, entonces hay como una conexión que ya me hizo identificarme con el personaje y me interpeló un montón, y por ese lado yo le di mucha impronta de esa historia que me pasó a mí realmente, y por otro lado, bueno, fue hacerlo en conjunto, obviamente con Guille. Le preguntaba mucho a él, como es una historia que le pasó a él. Preguntarle muchas cosas, quizás miradas del personaje o formas de decir las cosas, o cómo se siente con esto, o estados. Fui preguntándole todo a Guille a la par, en conjunto, y armándolo también en conjunto. Pero sí hay una de Franco, que como me pasó ya había un piso de cosas de realidad que no era algo nuevo para mí, entonces estuvo bueno.

El recuerdo de 100 días para enamorarse y rodar en pandemia

―La película la rodaron saliendo de la pandemia: ¿cómo fue eso?

―Había, me acuerdo, muchos controles, mucho hisopado, cuarentena, que hicimos cuando llegamos a Uruguay. Nos instalamos, yo estuve dos meses ahí, como dos semanas antes del ensayo. Estuve en el hotel con Diego. Viviendo en el hotel, que también era algo nuevo. Fue también toda una experiencia intensa, pero muy linda. Eso fue como lo más disfrutable de todo, como esa experiencia que me llevo.

―¿Cómo sigue el año de trabajo?

―Esperar que la gente vaya a verla al cine, y después, en lo personal, estoy sacando música, muy enfocado en eso también. Cada un mes, mes y medio, estoy sacando un single.

―Pero no vas a dejar la actuación…

―No, yo quiero hacer las dos cosas. Solo que dije que la actuación es muy un altibajo, y por suerte y porque me gusta y lo disfruto, tengo la música que estoy sacando y explotando, y hace un año que ya estoy con Sony, y estamos laburando juntos con Sony y con mi equipo, haciendo videos y sacando la música, con mucho laburo detrás, así que muy contento, por suerte, de estar sacando mucho foco en eso. Suponía que era más la actuación y después surgió la música, pero en mi caso empecé trabajando actoralmente, digamos, salí del colegio, entré en Telefe Cast, que es un seminario que hace Telefe. Tenía 17, 16 años, y fue todo un proceso, siempre hice comedia musical en mi colegio, siempre lo disfruté, pero de ahí a ser consciente y decir “quiero dedicarme a esto”, no era tan consciente, simplemente disfrutaba hacerlo, y después fue todo un proceso de cómo también la vida me fue llevando a oportunidades de este sentido, de ganar, quedar en Telefe Cast. Y al otro año mi viejo me pidió que estudie una carrera, ponerme a estudiar Ingeniería, que la pasé como el orto, pero bueno, lo tuve que hacer. Al mismo tiempo, también Telefe Cast me volvió a llamar para que vuelva a hacer el taller, lo hice, en medio hice casting, me entrené, era mi primer entrenamiento, y ahí pegué 100 días para enamorarse, que fue la primera novela que hice. Y por suerte tuve un personaje

hiperimportante, era el hijo de Carla Peterson, el hijo de los protagonistas, y por suerte ese trabajo me dio también la fuerza para decirle a mis viejos, “che, vamos por acá, es acá, tengo trabajo, tranquilos”. Después hice Pequeña Victoria, y ahí en el medio fui desarrollando quizás más conocimientos musicales para expresarme, todo un proceso de aprender a componer, aprender a hacer canciones, exponerlas, sacarlas. Durante esos años fui como muy introspectivo, y hace unos dos años estoy compartiendo mi música. Por suerte hoy en día ya está todo ahí aclarado y estamos cada vez más progresando, avanzando, conociéndome cada vez más y sacando lo que hay, en este caso música y canciones que me hacen ver las cosas de otra forma y me hacen bien.

Sobre las remakes de un éxito

100 días para enamorarse, el éxito de Telefe, tuvo versiones en varios países, incluyendo Chile y Estados Unidos, y por acá Franco Rizzaro habla de ellas.

―¿Viste alguna de las remakes, viste tu personaje? ¿Qué te pasa cuando ves eso?

―Yo vi la de Telemundo, creo que la mexicana fue, la vi un toque, viste, como para ver mi personaje, y me cagué de risa. No me vi muchos capítulos, no llegué ni a ver ni uno, pero me divirtió ver cómo el actor hacía mi personaje, al que le tuve tanto cariño y fue tan especial. Fue divertido verlo, la verdad, es un recuerdo que me voy a llevar en mi corazón por siempre, porque fue muy especial, fue mi primer trabajo, y fue como arrancar a jugar en Primera.