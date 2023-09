Lotocki habló por primera vez

El médico cirujano Aníbal Lotocki sigue en el ojo de la tormenta tras las acusaciones que pesan sobre él y también por el pedido de detención que realizó hace apenas unos días el abogado de Silvina Luna, Fernando Burlando. Así las cosas, durante la mañana de ayer el periodista chileno Mariano Solís estuvo en el programa Bien de mañana (El Trece) y comentó algunas cuestiones referidas a Lotocki en su país. “En 2008 o 2009, hubo una investigación, hay documentos que prueban los detalles del allanamiento, y la Justicia caratuló el caso como ejercicio ilegal de la profesión porque no tenía el título validado. Pamela Sosa fue imputada, pero no hubo condena porque no se pudo probar ninguna afección a los pacientes”, contó Solis sobre los problemas de Aníbal en Chile.

En ese momento, se conoció que la producción del programa estaba en contacto con Aníbal Lotocki para que pudiera contar su versión. Si bien el médico expresó que no podía dar declaraciones por pedido expreso de sus abogados, sí envió una serie de mensajes que fueron compartidos al aire. Dijo: “Lo único que te puedo decir es que no hay ninguna causa penal ni civil en Chile, lo pueden averiguar”. Y agregó, sin ocultar cierta molestia o fastidio: “Ustedes averiguan de todo... en vez de llamar a periodistas de Chile, ¿por qué no se comunican con el sistema judicial de allá? Digo, así no se guían por chismes y suposiciones”, escribió, indignado con el programa de Fabián Doman.

Por su lado, Solís agregó sobre Pamela Sosa, exmujer del cirujano: “Ella fue investigada en calidad de cómplice porque, además, el departamento en el cual trabajaba él era de ella. De todos modos, en la Justicia chilena, muchos recursos para decir que no sabía nada, que no estaba al tanto. De todos modos, de lo que se lo acusó allá no es un delito grave”. Todo esto se suma a los hechos que han tenido a Lotocki como protagonista durante los últimos días. Hace dos semanas, una manifestación reclamó en la puerta de su casa, donde se reunieron anónimos y también algunos nombres del espectáculo y celebridades, y el jueves se conoció que Burlando pidió su detención.

Surgen los primeros datos tras la autopsia de Silvina Luna

La batalla judicial que Fernando Burlando lleva contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna tiene un nuevo capítulo. Ocurre que se conocieron los primeros detalles de la autopsia que se practicó en el cuerpo de la modelo, quien falleció el 31 de agosto tras una prolongada internación en el Hospital Italiano.

Si bien el grueso de la información y la mayor cantidad de datos tardará algunos meses en recogerse, ya hay algunos indicios. Así las cosas, en América Noticias informaron: “El material que se detectó está en buena parte del cuerpo de Silvina Luna, a propósito de una migración que sufrió. La pericia final va a demorar varios meses (…). En este caso se sorprendieron por los granulomas que encontraron en distintas partes del cuerpo en las que no deberían estar”.

Y agregaron: “Cuan­do se sepa qué es y haya precisiones de cuál era la sustancia y cómo se metabolizó, ojo, porque ahí puede darse cuenta de que no era solo una sustancia autorizada por la Anmat. Puede que sean otras cosas, que haya algún componente industrial. Más allá de que ese cemento de la prótesis no estaba indica­do para usar en grandes cantidades, pero era ca­ro. O sea que es otra co­sa lo que hay”. Aunque no hay información contundente aún, sí empiezan a conocerse algunos indicios.