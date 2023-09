El ex de Fátima Florez disparó con todo contra Milei

Pasados ya los rumores de crisis entre Fátima Florez y Javier Milei y más confirmado que nunca el amor que hay entre ellos, el que volvió a referirse a la pareja fue justamente el ex de Fátima, Norberto Marcos. Él ya había deslizado algunos comentarios, por ejemplo: “Arrancamos bien de abajo, no fue nada fácil, siempre la cuidé y me costó cuatro stents y dos bypass”.

Ahora en diálogo con Matías Vázquez en A la tarde, dejó varios comentarios jugosos. “Estoy bien, superando la situación. La vida continúa. Creo que Fátima es una persona grande que sabe lo que hace. Así que lo que hace fue a conciencia, supongo” expresó. Y luego agregó: “La cuidé mucho, tal vez demasiado. El amor se terminó, qué va a ser... Cuando el amor se acaba, no hay nada más que hablar. Yo sigo enamorado, por supuesto”. Y luego de reconocer que está muy triste y que sigue llorando por lo que pasó cerró, filoso contra Milei: “No lo conozco, no sé quién es. Lo único que sé es que nunca la va a amar como yo”.