Gilmore girls, una serie clásica

La serie clásica de los años 90 Gilmore girls es entrañable por el carisma y la calidez de los personajes Lorelai y su hija llamada Rory. De esta manera hicieron una historia feliz con humor, inteligencia y emoción que tenía un mensaje claro y conmovedor. Asimismo cuenta con siete temporadas y los recuerdos alrededor de la entrega siempre fueron los mejores para las generaciones que pudieron asistir a las emisiones.

El relato empieza con una mujer llamada Lorelai Victoria Gilmore, que fue interpretada por Laura Graham, y su hija adolescente de nombre Lorelai Rory Gilmore, cuyo rol fue interpretado por Alexis Bledell. La primera fue mamá cuando era muy joven entonces la diferencia de edad con la niña era casi nula y eso hace que fueran muy amigas. El desenlace transcurre en un pueblo ficticio llamado Star Sollow que está ubicado en Connecticut.

Al inicio, la joven cumplió apenas 16 años, está soñando sobre cómo serán sus estudios universitarios. Es por ello que está en una escuela llamada Chilton donde la enseñanza es brillante y será un buen inicio para luego ir a la facultad que recordemos que en Estados Unidos, esta última instancia, es paga. Para estas propuestas educativas, la chica precisa acceder a fondos económicos porque no cuenta con ellos y su mamá no puede pagarlos. Luego, las dos deciden que deberán contactar a sus abuelos que son de clase alta, tienen una buena posición social pero no mantienen contacto desde hace años.

Con el correr de los episodios, cada personaje irá entrando en la vida de las personas. Por otra parte, los roles secundarios también dejan lo suyo cuando aparecen en este pueblo que es adorable y particular. Sin embargo, lo fuerte está en el lazo familiar de las dos mujeres que irán creciendo juntas en un mundo muy poco amable.

Por su parte, la cortina musical del show está hecha por Carole King y se llama A donde me lleves, yo te seguiré, que luego actuó en una de las tantas temporadas. Los personajes son referentes del feminismo, de la vida común de dos ciudadanas y además aluden a muchas obras literarias.

Los personajes y el rodaje

La serie Gilmore girls cuenta con personajes femeninos que tienen fuerza, una impronta culta y elocuente pero el género masculino también se hace presente con respeto e idiosincrasia. Asimismo se aparece Luke cuyo rol lo hace el actor Luke Patterson que interpreta al dueño de una cafetería que es tímido y tiene un humanismo muy marcado. Además tiene un lugar que es el espacio de encuentro de todos los ciudadanos de esta comunidad tan tímida y entrañable.

Si bien el distrito fue un invento, se rodó en un espacio que tuviera ciudad pero también mucho verde para que las escenas de exteriores coincidieran con lo escrito en los guiones originales. A lo largo de los episodios, los personajes van creciendo por sus situaciones de vida tales como la maternidad, el desarrollo, los celos, el amor, el desamor, la libertad, la compañía, la alegría y la conexión familiar. Así, poco a poco fue desarrollándose pero una vez que llegó a su fin tuvo repeticiones en los canales de cable como también en lo de aire y ahora llegó a las plataformas digitales donde están disponibles para todos los intereses.

La serie fue una creación de Amy Palladino. También, a pesar que la historia se centra en ellas, los hombres van a estar presentes porque la jefa de familia va a volver a enamorarse y a apostar al amor. Lo mismo sucederá con la adolescente que entrará en el secundario y dará rienda suelta a sus primeras experiencias con los hombres.

Un elenco con mucho futuro

Uno de los amores del personaje de Rory fue Jess Mariano, un joven muy amoroso interpretado por Milo Ventimiglia. Si bien estuvo muchos años en la serie, luego ésta le trajo suerte porque hace más de dos décadas que no cesa de trabajar. De esta manera saltó al show de ciencia ficción llamado Heroes que tuvo su inicio en el 2006. Asimismo ganó fama y popularidad en Wolverine, Blade y Chosen. Asimismo ganó una gran visibilidad con el rol de Jack Pearson en This is us. La mujer que hizo de la mejor amiga de la protagonista, Keiko Agena está como invitada en otros shows a partir de su participación en Gilmore. Es por ello que luego pudo trabajar en Castle, House, Scandal y Shameless. También tuvo papeles recurrentes en 13 reasons why y Prodigal son. Además se desempeñó con creces en Breaking bad, Better call Saul. Por último, Scott Patterson apareció en filmes de terror y en The event.

La secuela

La serie Gilmore girls tuvo una secuela que contó con cuatro episodios llamándose Gilmore girls: un nuevo año, siendo protagonizada por Lauren Graham y Alexis Bledel, y estando disponible en 2016. Asimismo, estuvo centrada en una de cuatro estaciones del año por cada uno de los capítulos.

Los personajes Lorelai y Rory tienen una vida tranquila. La mayor sigue a cargo del café, tiene un novio y se casa al final de la secuela. Su padre ha fallecido. Por otro lado, Rory tiene una pareja secreta, trabaja como escritora y su vida es una incógnita. Asimismo, a medida que avanza la historia ella irá encontrándose con sus exnovios, otros amores pero elige muy bien para también conseguir otro trabajo como periodista en un periódico donde va a desempeñar sus funciones.

La actualidad de los entrañables actores

Durante casi una década, la serie Gilmore girls estuvo al aire y los seguidores rieron y empatizaron con estos personajes. Si bien la serie ha llegado a su final, es hasta el día de hoy que permanece en el colectivo imaginario de la población internacional. Asimismo estuvieron al aire por casi veinte años y recordamos cómo están los actores en la actualidad. La actriz Alexis Bledell que se puso en la piel de Rory, estuvo en una entrega muy famosa luego de Gilmore girls y no es otra que The sisterhood of the traveling pants. Asimismo, pudo participar de la serie sobre publicidad Mad men, que catapultó a muchos colegas a la fama. Por otro lado, estuvo en La sirenita, con el rol de Emily Malek. También fue una de las que volvieron a la reversión de cuatro capítulos de Gilmore girls.

La actriz que hizo de su madre, Laura Graham, en el papel de Lorelai, ha tenido muchos proyectos desde que terminó la novela familiar. En este sentido, la mujer fue convocda para estar en la cinta Evan Almighty, una comedia junto a Steve Carell. Por otro lado, tuvo un papel continuado en Parenthood con un elenco de protagonistas tales como Peter Krause y Sarah Ramos. Luego siguieron los éxitos con otro filme e incursionó en un nuevo rodeo como lo es la prestación de sus voces para Vampirina o The mighty ducks.

La misma suerte corrió Melissa McCarthy cuando fue llamada para estar en Samantha who, pero también en Ghostbusters. Luego fue reconocida por sus roles en Mike & Molly, Nine perfect strangers y God’s favorite idiot, y es una asidua invitada a Saturday Night Live. El actor Jared Paldalecki que hizo el rol del primer novio de Rory estuvo en House of wax y en Supernatural.