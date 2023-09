Bailando 2023: Tomás Holder echó a su coach

Luego de conocerse que Tomás Holder echó a su coreógrafo del Bailando 2023, Davo Fredes decidió recurrir a las redes para compartir con sus seguidores su enojo y el participante no dudó en hacer su descargo.

“No soy de hacer esto porque nunca me manejé así. Pero hoy, sorpresivamente de la nada, y sin previa advertencia, me llamaron de producción para comunicarme que estoy desvinculado de mi trabajo en el Bailando 2023 por pedido de Tomás Holder, ya que al parecer no le gustó la coreografía donde obtuvo un 5 de puntaje, como si dependiera absolutamente de mí la evaluación. No me dieron más argumentos, ni nunca me preguntaron y escucharon mi parte”, comenzó diciendo el coach en su cuenta personal de Instagram.

“Años de carrera en Chile y Argentina, donde trabajé mucho desde cero para construir lo que hoy soy, años formando bailarines y enseñándoles del amor por lo que hacemos y el respeto, que todo se logra trabajando duro y siendo buenas personas”, agregó.

Tomás Holder también se expresó en sus redes y le respondió a su coach: “¡Nadie duda de lo profesional que es Davo! ¡Sin dudas, es un gran coach y, sobre todo, una gran persona! ¡Sólo queríamos probar por otro lado y nuevas coreos a ver si podemos sorprender y que nos vaya mejor!”