Gonzalo Llamas Sebesta: “Con Agus tenemos un vínculo muy estrecho”

Una película de gira, de Gonzalo Llamas Sebesta, sigue a Agustín Aristarán durante una serie de presentaciones en Europa. Hablamos con el realizador antes del estreno de la propuesta.

—¿Cómo estás viviendo la previa del estreno de la película en Flow?

—Bueno, naturalmente estamos muy contentos y sobre todo estamos muy emocionados porque este es un proyecto muy especial porque tocó una fibra más personal, entonces la verdad nos tienen muy contentos y nos tienen muy emocionados.

—Uno ve en la película el vínculo que ustedes tienen y demás, pero contame también, ¿cómo fue proponerle a Agustín hacer la película y cómo se vivió también este proceso de esta gira que nos muestran en la película?

—Honestamente, fue muy natural, porque con Agus tenemos un vínculo muy estrecho de amistad de hace más de 20 años. Y además todo se fue dando, insisto, muy natural. Agus me llamó un día por teléfono, me cuenta que estaba muy contento, que el Luna Park había salido bárbaro, pero que de alguna manera, como todo proyecto grande, estaba un poco cansado y se tenía que ir de gira que también lo entusiasmaba mucho. Pero tenía que juntar la energía. No sabía de dónde sacarla para seguir porque, Agus, como ya públicamente se sabe, es un avión a chorro que no para de encarar proyectos y uno más grande que el otro, entonces yo le sugerí acompañarlo, como amigos, y en ese armado de valija subimos una cámara y dijimos: “Registrémoslo”.