Cami Homs habló sobre cómo está su relación con De Paul

Ha pasado mucha agua bajo el puente pero nunca parece ser suficiente entre Camila Homs y Rodrigo De Paul. Ellos están separados desde hace varios meses pero más allá de que el grueso de las cuestiones legales y económicas parecen estar resueltas, hay otras que no tanto.

Así las cosas, la que se refirió al respecto fue la propia Camila. Ocurre que hace apenas unos días se dio a conocer que una denuncia que había presentado De Paul contra el papá de Camila, Horacio Homs, fue archivada por falta de pruebas

Y sobre ello, Camila estuvo en diálogo con Socios del espectáculo (El Trece), dejando en claro cómo están las cuestiones legales entre ellos. “No voy a hablar de ese tema. No te puedo dar información de nada, lamentablemente. Se sabe que tengo una demanda, un bozal legal, así que no puede decirte nada"” dijo. Y agregó de modo contundente: “De su vida no puedo decir nada, me puedo meter en problemas, si hablo de él”. Luego fue consultada respecto a cómo sigue su relación con el futbolista de Estudiantes de La Plata, José Sosa. Ellos están en pareja desde hace apenas unos meses y a juzgar por lo que comparten en redes sociales se encuentran muy enamorados y disfrutando de las mieles de los primeros meses: “Con Pepe estamos muy bien, por ahora no pensamos en convivir, estamos disfrutando el momento, no queremos apresurar nada, y quiero que fluya”.

En Socios se explayaron y dieron algunos detalles más respecto a la causa que se archivó.”Ante la falta de nuevas pruebas, la Justicia decidió archivar, y esto lo firma Adriana Cecilia Bellavigna, la fiscal de primera instancia. Es decir, la denuncia ha sido archivada y no ha sido tenida en cuenta”, explicó Rodrigo Lussich. Y luego Nancy Duré agregó: “La Justicia entendió que no había una amenaza concreta, sino un papá enojado”.

Vale señalar que esta no es la primera cuestión legal y polémica que hay entre los ex. Ocurre que luego de una escandalosa separación, fueron muy largas las tratativas para coordinar las cuestiones de custodia de los hijos y demás temas económicos. Y luego hubo dos presentaciones por parte de los abogados del futbolista donde, frente a la presencia de Camila en la presente edición del Bailando, prohibía que ella se refiriera de ningún modo a Rodri y su relación con Tini (que ya tuvo su final) y también que aparecieran en público los hijos que tienen en común, Francesca y Bautista.

A todo esto, hacia el fin de la semana pasada, luego del partido que Argentina jugó contra Ecuador se reavivó otra polémica. Al finalizar el partido, uno de los hijos que Camila y Rodrigo tienen en común, Bautista, fue captado por las cámaras en la cancha y en las instalaciones del Monumental, hecho que habría motivado la posibilidad de una presentación legal y un reclamo de parte de la familia Homs. Por ahora, no hay noticias de tal presentación pero podría ocurrir de un día para el otro. Entre tanto, durante la jornada de ayer se echaron por tierra los rumores que indicaban que De Paul y Tini se habrían reencontrado durante el fin de semana.