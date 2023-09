Tinelli y Momi Giardina, otra vez en el centro de la escena

Hace varios meses circuló fuertemente el rumor de que Marcelo Tinelli y Momi Giardina habían tenido un fugaz romance. Pero ambos lo desmintieron, por lo que después de un tiempo tal cosa se descartó. Pero ahora aquel posible encuentro amoroso vuelve a reflotar luego de que a través de sus redes sociales el periodista Ángel de Brito dijera que “está convencido” que aquel rumor era verdad y que el romance entre Giardina y Tinelli existió.

Ocurre que De Brito respondió un tuit de la colega Laura Ubfal diciendo: “Me extraña más de Ubfal que no sepa apreciar el talento de Juli Castro y la menosprecie por ser hija de Momi, y menosprecie a Momi por garch… a Tinelli”. Ubfal, ni lerda ni perezosa, repreguntó y De Brito contraatacó: “Estoy convencido. No estuve, ni me lo contaron”.

Hay que señalar que, luego de separarse de Guillermina Valdés, siempre se ha señalado la soltería de Marcelo como todo un misterio y enigma. Es más, durante la semana pasada una de las escenas más comentadas del Bailando fue su coqueteo con la mamá de Tomás Holder. A todo esto, ¿qué dirá el Cabezón sobre estos nuevos rumores entre él y Momi?