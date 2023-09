Jimena Barón negó haberse separado de Matías Palleiro

La versión de separación entre Jimena Barón y Matías Palleiro, tal como lo deslizó Ángel de Brito en las redes, obligó a la cantante a romper el silencio y tirar por la borda todas las especulaciones sobre su situación sentimental.

“Separada #LAM”, fue el tweet que compartió de Brito, dando a entender que Jimena le habría puesto punto final a su historia de amor. Sin embargo, la artista no dio lugar a dudas: “Che, yo no me separé”, atinó a decir.

“No lo veo hace un mes al ‘culiado’ porque se pegó el viaje de su vida. Pero no me separen así”, continuó junto a un emoji de una carita triste y angustiada, con la que sentó postura sobre su noviazgo.