Paula Sartor: “Es una historia que merece ser contada”

En Caminemos Valentina, de Alberto Lecchi, la actriz Paula Sartor encarna a la hermana Valentina, una de las víctimas de abuso que refleja la propuesta y que indaga en la historia de amor de Valentina y Sandra que permitió que las protagonistas siguieran adelante a pesar de todo el dolor. Con ella hablamos en exclusiva para saber más detalles.

—Volvés al cine con un rol diferente, fuerte. ¿Cómo es para una actriz encarnar un personaje real y que sabés que va a ver la película?

—Para mí fue el desafío más grande como actriz porque está contando una historia real y además yo tuve el privilegio de estar acompañada por Valentina Rojas, la Valentina de verdad, en todo el proceso. Entonces, hubo algo donde pudimos hablar muchísimo previamente filmar la película. Porque yo, la verdad, quería hacer honor a este personaje. Es una historia que merece ser contada y que hay que visibilizar este tipo de situaciones y este tipo de casos. Entonces, me aferré mucho a las emociones, a las sensaciones, a todo lo que yo he vivido para poder componer este personaje.

Y al final no es lo mismo que componer un personaje ficticio, porque las palabras que están en la boca del personaje son las palabras que ella dijo en su declaración, o sea, todo está sacado de la realidad, es 100% bajo de derechos legales, entonces.

—¿Hay más presión cuando tenés esta posibilidad de hablar con la persona real?

—Sí, yo me sentía un poco presionada, no es que había una presión de afuera, sino más mía, una autoexigencia, porque de repente hubo situaciones en las que Valentina y Sandra venían al set y me acuerdo de mi primer día de rodaje, claro, estar con ellas. Si bien veníamos hablando un montón, yo vivo en España, entonces teníamos muchas videollamadas, pero las conocí ahí, yo tenía que filmar escenas, tenía a Valentina ahí viéndome, entonces yo me sentía un poco presionada, pero también muy cuidada, tanto por ella como por Alberto, Valentina y Sandra, lo que pasa es que hago referencia más a Valentina porque mi personaje es tan amoroso que en ningún momento sentí esa presión por parte de ella. Todo lo contrario. Ella me relajaba.