Guillermo Rocamora: “La película tiene un par de cosas autobiográficas”

El realizador Guillermo Rocamora estrena hoy en Argentina Temas propios, coproducción argentino-uruguaya que acaba de ser elegida por el país vecino para representarlo en los premios Óscar. Protagonizada por Franco Rizzaro, Diego Cremonesi, Valeria Lois y Ángela Torres, hablamos con Rocamora sobre el proyecto y también sobre la fuente de inspiración del relato.

—¿Cómo recibiste la noticia de la representación de la película en los premios?

—La noticia para mí es una alegría, sobre todo no tanto porque el Óscar esté cerca, no está, sino porque quienes eligen eso son mis colegas, los productores, los realizadores, los directores, los críticos, el gremio, es la barra con la que uno hace cosas hace un montón de años y siendo colegas y todo. Es una responsabilidad que te den ese reconocimiento.

—Al terminar de ver la película me surgió una gran duda, ¿cuánto de autobiográfico tiene la película?

—Tiene un par de cosas autobiográficas. La primera es que cuando mis papás se habían separado, yo tendría 12 más o menos, y mi hermano me lleva cuatro años o cinco, o sea, tendría 17 o 16 en el tiempo de la separación, o sea que estaba todavía en el revuelo fuerte, mi hermano tiene una banda y no tenía baterista e invito a mi papá a tocar la batería en la banda con ellos, eran gurises de 17 años, y mi papá 40, yo la usé mucho durante el desarrollo del proyecto, y es mi papá en la sala de ensayo rodeado de chiquilines, con las cosas muy graciosas. Y eso es autobiográfico, que mi papá tenía una banda cuando era joven también. Yo me enteré tardísimo que mi padre había tocado la batería, porque son esas cosas que...

—Que no se cuentan…

—Sí, no sé cómo, me enteré un día que un día me llevó a un club que yo iba y saludó un tipo, y le digo: “Che, papá, ¿y este quién es? Compañero mío de la banda de toda la vida, este, tocaba la guitarra. ¿Qué banda, papá? Sí, sí, yo tenía una banda”, no sé... Me dijo que era una banda en la época de la dictadura, al principio de la dictadura, y la dictadura los prohibió porque tocaban música de protesta, y esas cosas son autobiográficas. Después mi mamá es profesora de inglés y durante mucho tiempo dio clases de inglés en mi casa. Eso es lo más autobiográfico que tiene la película. Después mi hermano y yo tenemos una relación muy linda, muy unida, me gustaba reflejarlo ahí en la relación entre esos hermanos. Es como lo autobiográfico.