El silencio de los inocentes, un clásico que no para de reinventarse

En el titulo original, el proyecto se titula The silence of the lambs y en la traducción para Latinoamérica es El silencio de los inocentes. Se trata de un libro homónimo escrito por Thomas Harris en 1988 y que fue llevada al cine en 1991. El éxito fue tal que logró siete nominaciones a los premios Óscar y luego se llevó cinco de ellos.

El relato original

La novela inicia con una alumna de la escuela del FBI en Baltimore que está sobresaliendo por sobre el resto de su curso. Su nombre es Clarice Starling, una joven huérfana que fue criada por sus tíos hasta que se escapó para empezar de nuevo en la gran ­ciudad y además para estudiar una carrera profesional. Su entusiasmo ante cada caso es tal que el jefe de la institución decide convocarla para que forme parte de una investigación. Se trata del caso de un asesino en serie que llama a jóvenes para que se presenten a pruebas de trabajo, las secuestra, las mata y les quita la piel. Esto ha sucedido por todo Estados Unidos y lo han apodado como ­Buffalo Bill. De esta manera, la mujer tendrá que investigar a un psiquiatra llamado Hannibal Lecter que supo atender al sujeto al que buscan como principal sospechoso. Además, el médico a lo largo de las entrevistas que tiene con la policía comienza a dar pistas, pero solo serán reales a medida que pasen los días y ella abra su intimidad. Así se formará un amor platónico donde cada uno dará un poco de sí mismo para llegar a la verdad de esta situación.

Vale mencionar que el psiquiatra se encuentra privado de su libertad debido a que no tolera las faltas de respeto de sus pacientes.

La novela se volverá más intensa en su costado policial cuando el psicópata que es buscado por todo Estados Unidos ponga manos a la obra para fingir que está minusválido, se hace pasar por un repartidor y así secuestra a Catherine Martin y a su mascota, una caniche blanca. Lo interesante es que es la hija de una prestigiosa senadora llamada Ruth Martin. En pleno caos, la mujer que milita por los derechos políticos tiene una cita con el prestigioso doctor para buscar más pistas, pero no habrá buenos resultados en este diálogo. De esta manera, la trama irá deshilvanándose. La Policía estará detrás del hombre mientras que Lecter aprovechará un descuido para recuperar la libertad que tanto ansía.

Un clásico estelar

A lo largo de todas sus ediciones, la saga que se hizo alrededor de Hannibal Lecter se convirtió en un clásico más que interesante. Además, El silencio de los inocentes fue remasterizada en una edición especial para el cine. Asimismo, se espera que quizá haya una entrega sobre Buffalo Bill, el asesino de la primera entrega, pero la idea no fue confirmada por la producción ejecutiva a cargo. Sus actores, Jodie Foster y Anthony Hopkins, son los responsables de haber interpretado a estos personajes entrañables que siguen siendo hacedores de este culto. Hoy las remeras, los stickers y los memes sobre la dupla son una moneda corriente que pasa de generación en generación.

La secuela grabada en el Viejo Continente

Bajo la dirección de Ridley Scott en 2001, la película sobre Hannibal volvió a tener una entrega basada en diez años después del contexto de El silencio de los inocentes. El relato que se cuenta es el objetivo de una de las víctimas de Lecter llamado Mason Verger, que quiere matar a Lecter por haberlo desfigurado.

El filme transcurre entre Estados Unidos y Europa. Por su parte, la agente del FBI, Clarice Starling, esta vez es interpretada por Julianne Moore, es juzgada por su trabajo en un operativo antidrogas donde el resultado fatal fue el asesinato de cinco personas. Sucede que la traficante de drogas Evelda Drumgo llevaba un bebé encima y fue disparada por la mujer. Allí la agente fue trasladada a hacer trabajo de oficina y es contratada para una investigación. Es decir, es convocada para ir a la mansión de Mason que fue mutilado y quedó parapléjico luego de su encuentro con Lecter. Al llegar, el hombre le muestra una placa donde se prueba que Lecter está con vida.

Por su parte, en Italia un detective corrupto va a descubrir que Lecter trabaja en una biblioteca y sigue con vida. Este hombre termina muerto y el analista viaja a Estados Unidos para buscar a Starling. Por un infortunio todos terminan encontrándose en la casa del millonario que tiene muchas trampas tendidas para matar a su agresor, todo terminará al revés porque será comido por los animales, Hannibal salva a Clarice y la lleva a su casa. Luego escapa sin destino seguro ni conocido.

Una precuela titulada Dragón rojo

La película Dragón rojo fue dirigida por Brett Ratner, se estrenó en 2002 y fue la cuarta edición que se basó en el personaje de Hannibal Lecter. Esta entrega empieza en los años 80, cuando el agente del FBI llamado Will Graham, que es interpretado por Edward Norton, está inmerso en una investigación que sigue a un asesino en serie que come las partes del cuerpo de sus víctimas. Es por ello que se reúne con el doctor Hannibal Lecter que puede ayudarlo a construir un perfil psicológico del criminal. De esta manera, el oficial va llegando a la conclusión que el analista es el culpable. Así se reúnen para terminar la última charla, Lecter lo ataca y el policía llega a defenderse. Luego se retira a vivir con su familia en Florida para poder seguir adelante dejando esta pesadilla atrás.

Por su parte, Lecter estará internado en una clínica para enfermedades mentales. Con el correr del tiempo, seis años más precisamente, aparece en escena y es apodado el Hada de los dientes. Este culpable es acusado de haber matado a dos familias, abusó sexualmente de sus integrantes y es buscado en dos estados. Así Graham es llamado para trabajar en este caso en el que deberá trabajar a la par con su agresor, Lecter.

Para esta ocasión, el hombre asesino es interpretado por Ralph Fiennes que mata según le indica su alter ego. Fue abusado por su abuela cuando era pequeño y está obsesionado por un personaje literario llamado Dragón rojo que lleva tatuado en la espalda. Además se suma el periodista Freddy Lounds interpretado por el fallecido Philip Seymour que sigue a Graham y Lecter después de los sucesos primarios en los que se enfrentaron. Asimismo el asesino tiene un affaire con una compañera de trabajo.

Poco a poco la investigación saca a la luz que todas las familias tenían una relación en común con la edición de videos y esto lo hacía conocer a todas las víctimas. El asesino y el policía se enfrentan donde terminan muy heridos.

La serie definitiva

El personaje del analista Hannibal Lecter cuenta con múltiples reversiones que fueron adaptadas a la pantalla chica en muchas oportunidades. Por otro lado, una de las entregas narra las vicisitudes que cuentan la niñez de Hannibal en pleno apogeo de la guerra donde su familia falleció y no tienen nada para comer. Es por ello que deberá arreglarse para que todo pueda salir adelante y así sobrevivir. Así empieza su conducta como caníbal cuando están sin alimentos para poder enfrentar el crudo invierno en Europa del Este. Por otro lado, han hecho otro formato donde Lecter ya es un joven y tiene encuentros poco ocasionales con sus pacientes. En particular con aquellos que son groseros. Es por eso que los cita a dormirlos para luego comer las partes de sus cuerpos.