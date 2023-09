Fernando Burlando ratificó el pedido de detención de Lotocki

Durante la tarde de ayer hubo novedades respecto a la situación judicial del cirujano Aníbal Lotocki. Ocurre que el abogado Fernando Burlando realizó un pedido de detención para Lotocki. Vale recordar que él representa a varias famosas que han sido pacientes del doctor, como Pamela Sosa, Stefy Xipolitakis y Gabriela Trenchi. El caso más resonante y conocido por todos es el de Silvina Luna, que falleció el 31 de agosto en el Hospital Italiano.

El propio letrado explicó: “Hubo un gran cambio en su situación procesal. La presentación se hizo en el Tribunal Oral nº 28, donde se dictó la presencia condenatoria a cuatro años de prisión y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión. Si bien no está firme, entendemos que ha variado la información, que hoy hay muchos procesos investigando las actividades de Lotocki”. Burlando estuvo en diálogo con el programa Intrusos (América), y allí explicó que con esta medida quiere “evitar riesgos procesales, como la comparecencia de Lotocki al juicio”. Y consultado por Flor de la V, por si era una posibilidad que el médico pueda ir preso, él expresó: “Es un pedido y seguramente le van a dar traslado a las partes, opinarán otros colegas y finalmente definen la Justicia”. Por si fuera poco, tampoco descartó la posibilidad de que exista riesgo de fuga por parte de Lotocki. Y precisó: “Es una alternativa posible. Tiene una situación procesal muy complicada, de eso no hay duda, hay denuncias nuevas, vínculos y procesamientos con un homicidio, hay investigaciones por homicidios, más una condena que no es algo menor, aunque no está firme. Mi obligación es pedir que lo detengan, como fue en su momento nuestra obligación cuando les dijimos a los jueces que no hicieron lugar a la inhabilitación y posteriormente sí la hicieron”.

Habrá que esperar, entonces, a ver cómo se desencadena la situación procesal de acuerdo a lo pedido por Burlando.