La secuela de Borat rompió el record del título más largo del mundo para un film

La secuela de "Borat", la comedia de estilo falso documental escrita y protagonizada por Sacha Baron Cohen en su conocido personaje del periodista kazajo Borat Sagdiyev, marcó un récord Guinness por tener el título más largo de la historia de las películas nominadas a los premios Oscar.

Según el sitio especializado Deadline, la cinta, llamada originalmente "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan" ("Entrega de prodigioso soborno a régimen americano para hacer beneficios para nación que fue gloriosa, Kazajistán", en castellano), superó al filme de 1965 "Those Magnificent Men in Their Flying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes" (lanzada en Argentina como "Los intrépidos y sus máquinas voladoras") por 25 caracteres.

El título sigue el estilo de su antecesora de 2006, llamada "Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan" ("Lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán") en Estados Unidos.

En esa oportunidad, el personaje que el actor y comediante británico Baron Cohen había creado a mediados de los 90 y difundido a través de su programa de televisión, "Da Ali G Show", dejaba su vida en Kazajistán y viajaba a los Estados Unidos para realizar un documental financiado por el Ministerio de Información de su país natal.

Acompañado por su productor, Azamat Bagatov (Ken Davitian), Borat emprende la travesía con el objetivo de aprender de la cultura estadounidense y de conquistar a la actriz y modelo Pamela Anderson, con la que se obsesiona perdidamente.

Las secuencias incómodas y ácidas con las personas reales que Baron Cohen y el director Larry Charles filmaron volvieron un éxito a la película, que llevó al estreno el año pasado de su secuela, producida por Amazon Prime Video.

La nueva "Borat" llega a la próxima entrega de los premios Oscar con una nominación a mejor actriz de reparto para la búlgara Maria Bakalova, que interpreta a Tutar, la hija del protagonista -quien ya ganó ese galardón en los últimos Critics' Choice Awards-; y a mejor guion adapado.

Además, la película resultó ganadora en la categoría de mejor película de comedia en la 78va. edición de los Globos de Oro, donde Baron Cohen también se llevó la estatuilla a mejor actor de ese rubro.