Lali Espósito batió récords en un show virtual

Lali Espósito sigue batiendo récords alrededor del mundo y este fin de semana logró reunir a casi 2,6 millones de personas con un show virtual que brindó desde España. La artista se encuentra en ese país para terminar de filmar la serie Sky Rojo y convocó a sus seguidores a escucharla vía streaming a través de Be App Live.

La estrella cantó temas de su último disco e hizo colapsar el servidor de la aplicación cuando más de 400 mil fanáticos quisieron escucharla al mismo tiempo. Sin embargo, ese fue solo un hito en el verdadero récord que batió Lali ya que una vez que se normalizó el servicio, el público llegó a reunir a más de 2,6 millones de almas.

Emocionada por el éxito de haberse convertido en la artista latina con más audiencia de Be App, Lali volcó su sentir en su cuenta de Instagram. “Intentaré contarles lo que siento. Expresarles lo que me pasa cuando ustedes me hacen vivir estas experiencias tan especiales. Estoy en un momento de mi vida y de mi camino artístico donde mi prioridad es reinventarme. Poner sobre la mesa lo vivido e intentar entender hacia dónde quiero ir y quién soy hoy. Pero sobre todo conectarme desde el deseo más profundo”, escribió.

“Toda mi vida trabajé duro para esto. Y aunque a veces la industria me quiere adoctrinar o llevar hacia otros lugares, confío siempre en que lo que sienta hacer (aunque a veces no sea “lo que se espera” o lo que “debería”) es lo que vale. Ustedes me muestran el camino. Me hacen sentir, no solo amada, sino segura. Estoy agradecida a mi equipo de trabajo y a los que confían en mí. (...) Quiero agradecerles con todo mi corazón el lugar que me dan en sus vidas. Gracias por acompañarme y amarme”, cerró.