"Las críticas que recibí me hicieron llorar"

Juana Viale reemplazó todo este tiempo a Mirtha Legrand, ya que su abuela es paciente de riesgo por el coronavirus. Haciéndose cargo de sus programas, fueron inmensas las críticas que recibió por su labor y también por las cosas que dijo. Ante esto y luego de la vuelta de la "Diva de los almuerzos", rompió el silencio.

"Las críticas que recibí este año me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: 'Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”, destacó en diálogo con Clarín.

Además agregó: "Tengo un buen escudo, ese cuero de chancho que uno va adquiriendo. Me pasó más que nada en los primeros meses porque yo era muy nueva. Después pensé: 'A mi abuela le han dicho toda las palabras del diccionario y las que no existen también. Y ella siempre estoica".