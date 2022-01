Laura Pausini presenta la canción de su nueva película

Laura Pausini, quien llevó a lo más alto el nombre de Italia alcanzando un Globo de Oro y la nominación al Oscar con “Io sì / Seen”, comenzó el año con un nuevo tema en español llamado “Caja”.

Se trata de la canción original de la nueva película de Amazon, “Laura Pausini - Un placer conocerte”, que estará disponible próximamente en exclusiva en Prime Video.

La letra de “Caja” fue compuesta por Laura Pausini y Madame, mientras que la música estuvo a cargo de Madame, Laura Pausini, Shablo y Luca Faraone, bajo la producción de Shablo & Faraone, Paolo Carta y Madame.

“La caja sobre la que canto no es un objeto material, es un símbolo de lo que albergan nuestros pensamientos, recuerdos, sentimientos, cuál es el verdadero contenido de nuestro corazón", reveló Pausini.

En tres minutos y 28 segundos delicados y sobrecogedores, conducidos por la voz femenina más poderosa de Italia, "Caja" confirma una vez más que desde hace casi 30 años, cuando se trata de contar las historias de nuestras vidas, la voz de Laura Pausini parece ser la de cada uno de nosotros.

"Acompañada de mi familia, mis amigos más cercanos y colaboradores, he viajado por el mundo y he tenido el privilegio de actuar en los escenarios más importantes y cantar con mis mayores ídolos. Sin embargo, todas las mañanas me despierto y mis pensamientos siempre se dirigen a esa chica que soñaba con hacer piano bar", comentó

“Caja” es la fotografía exacta de esto, creo que es muy común, sobre todo para el período que estamos viviendo, hacer este tipo de balance, a mí también me sirvió para entender muchas cosas y muchos aspectos de mí. Ha sido un placer conocerme”, concluyó la artista.