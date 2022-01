Taylor Swift ubicó a Damon Albarn por Twitter

a cantante estadounidense sorprendió en la red social del pajarito cuando escribió un gran descargo contra Damon Albarn, quien fue durante muchos años frontman de la banda Blur. Resulta que el músico hizo una entrevista con el diario Los Ángeles Times y habló de muchos temas, en general vinculados a la música.

Tan es así que afirmó que Taylor Swift no escribe sus propias canciones. “Claro que lo hace, ella co-escribe sus canciones”, le respondió el periodista.

“Eso no cuenta. Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno. Y algunas de las mejores cantantes, quiero decir, Ella Fitzgerald nunca escribió una canción en su vida. Cuando canto, tengo que cerrar los ojos y simplemente estar ahí. Supongo que soy un tradicionalista en ese sentido”, respondió Albarn.

Y agregó: “Un compositor realmente interesante es Billie Eilish y su hermano. Me atrae más eso que Taylor Swift. Es simplemente más oscuro, menos infinitamente optimista. Creo que ella es excepcional”.

El hecho es que L.A. Times decidió tuitear esta parte de la entrevista y Taylor estalló de bronca cuando lo leyó. “Era tan fan tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jodido tratar de desacreditar mi escritura. WOW”.

La publicación de la cantante tuvo miles de me gusta en tan solo minutos. En muy poco tiempo la cuestión se hizo viral, y el excantante de Blur se vio obligado a responder, aunque su argumento no convenció a nadie.

“Estoy totalmente de acuerdo contigo. Tuve una conversación sobre composición de canciones y, lamentablemente, se redujo a clickbait. Me disculpo sin reservas y sin condiciones. Lo último que querría hacer es desacreditar tu composición. Espero que entiendas”, afirmó. Pero lo dicho, dicho está.

Un participante inesperado de esta conversación fue Gabriel Boric, el presidente electo de Chile, quien alentó a la cantante y compositora en esta pelea. “Aquí en Chile tienes un gran grupo de seguidores que saben que escribes tus propias canciones desde el corazón. No tomes en serio a los chicos que necesitan insultar o mentir para llamar la atención. Abrazos desde el sur”, le dijo.