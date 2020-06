Lautaro Bettoni protagoniza La fiesta silenciosa

Tras obtener el Cóndor de Plata como Revelación Masculina por Temporada de Caza, Lautaro Bettoni coprotagoniza La fiesta silenciosa, de Diego Fried, película que despierta polémica por su representación de la violencia patriarcal.

“Siempre trato interpretar desde mí, resaltando rasgos que uno, lamentablemente, por ser parte de esta sociedad carga, la violencia con la que ejecuta mi personaje es bastante normal, la gente que hace este tipo de cosas no lo hacen con máscara y elementos particulares, son gente como uno, conocidos, familiares, que al estar con los pares, aquellos más dóciles, revelan sus verdaderas identidades. Encarnar personajes violentos tiene que ver con resaltar las miserias de uno y llevarlas a un extremo con el que por suerte no me identifico pero que sí me puedo imaginar y jugar con eso” dice a diario Hoy Bettoni sobre la película que llega a Cinear a las 22 y el sábado a la misma hora, y que también podrá verse gratis en CinearPlay.

“En un punto me parece que la voz más autorizada es la de Jazmín, pero a priori hay que escuchar lo que las mujeres tienen para decir y que se diga en voz alta. Por ser hombre sé que hay que escuchar más que decir. Siendo actor y parte de la película sé que hubo mucha charla previa al rodaje, escuchando a las mujeres que participaron, para evitar caer en lugares comunes que sólo por ser hombres caemos. Mi personaje es un hijo del patriarcado y se resaltaron la características de él, comunes a todos los hombres, miserias y violencias que surgen, que todos los sujetos atraviesan, violentados por las reglas del sistema que imponemos y ejecutamos. En el caso del personaje de Gastón Cocchiarale, por ejemplo, es evidente, porque más allá de la perversión de su personaje es la disparidad con su grupo de pertenencia que le dispara esto”, agrega.

Consultado acerca del estreno, dice: “Es distinto al clásico en el cine, en el Gaumont, se extraña, pero al mismo tiempo sé que el hecho que se estrene en Cinear creo que amplificará su difusión, el público que acceda a ella seguramente será mayor y la podrán ver en todo el país”. Reset, volver a empezar, documental sobre Fabricio Oberto, abrirá a las 20 los estrenos de Cinear.