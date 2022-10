Le prohibieron a Mauro Icardi el ingreso a la casa de Wanda Nara en Buenos Aires

A más de dos semanas del viaje fugaz de Mauro Icardi a Buenos Aires, se conocieron detalles que prueban que le habían prohibido el acceso al Chateau de Libertador, donde estaba alojada Wanda Nara. "El día que llegó Mauro a la Argentina y le explicaron que tenía prohibido el ingreso a Chateau…Después lo dejaron ingresar. Había una orden por parte de Wanda de que si su ex marido, Mauro Icardi se presentaba, tenían que pedirle permiso a ella", explicó en las redes la instagramer Pochi, conocida por la cuenta @gossipeame.

Mientras que en A la tarde, el programa de Karina Mazzocco, contó que una vez que Ana Rosenfeld medió entre la expareja y Wanda dejó al padre de sus hijas Francesca e Isabella para que dejara entrar al futbolista, hizo lo posible para no cruzárselo y así poder dirigirse a su casa de Santa Bárbara, en Nordelta.

Cabe recordar que días atrás el jugador del Galatasaray de Turquía afirmó en una transmisión en vivo de Instagram: "Fui a hablar, estuve en mi casa en el Chateau. Es mentira que no me dejaron entrar. Estuvimos juntos toda la noche y el domingo al mediodía me volví porque tenía entrenamiento". "Tenía unos días libres y pasé un fin de semana con Wanda", agregó.

Y desmintió el romance entre la mediática y L-Gante. "Nada de eso es verdad, son cosas que hicimos porque ella dice que le sirve para tener prensa. Pero parece que ahora se le está yendo la mano, pasó un límite", señaló, acompañado por Valentino, el hijo mayor de Wanda, fruto de su matrimonio con Maxi López. "Yo primero como marido, la elegí como la mejor de todas y siempre lo di a entender. Hoy en día se está alejando, es un comportamiento que no es apto ni para ella ni sus cinco hijos. Por eso decidí hacer este vivo y hablar", insistió.