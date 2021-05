Lo mejor del cine de autor para ver en casa

Ante las nuevas medidas de restricción de circulación para cuidarnos ante la pandemia de la Covid-19, es necesario buscar alternativas para el ocio y entretenimiento dentro del hogar. Así, el servicio global de streaming con curaduría, MUBI, preparó un mes completo de películas de autores que harán más feliz la situación.

Así, del realizador francés Olivier Assayas, llegarán Carlos, protagonizada por Édgar Ramírez y que lleva el sello de la selección oficial del Festival de Cannes; y Demonlover, protagonizada por Chloë Sevigny y Connie Nielsen. Estará la coproducción argentino chilena del cineasta José Luis Torres Leiva, Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, con Amparo Noguera, Julieta Figueroa y Edgardo Castro; como así también la última película de Agnès Varda, Varda by Agnès, un autorretrato que pone el punto final perfecto en su legendaria carrera. La mujer como protagonista llega también de la mano de la feminista Lizzie Borden, con Born in Flames, que se estrena en exclusiva y cuenta la historia de una rebelión de ciencia ficción; de la producción de Isabel Pagliai, Tender, un coming-of-age nada sentimental, y del especial de una de las directoras preferidas por todos, Claire Denis, con No Fear, No Die y Chocolat.

Además, se suman al ciclo Márta Mészáros tres nuevas obras restauradas: The Two of Them, Diary For My Loves y Diary For My Father and Mother. Claude Chabrol, Sergei Loznitsa y David Cronenberg, también dirán presente en Mayo; y de este último se verán Naked Lunch, ganadora del premio a Mejor Guion, otorgado por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, y Cosmópolis, nominada a la Palma de Oro de Cannes y protagonizada por Robert Pattinson.

Concluye la primera parte del 10 FICIC

Con la proyección de El piso del viento, estreno mundial, de Gloria Peirano y Gustavo Fontán, culmina hoy la primera parte de la edición número 10 del FICIC, Festival Internacional de Cine Independiente de Cosquín. Una fiesta para los amantes del cine, con una cuidada selección que desde el pasado jueves llenó de cine, charlas, debates y propuestas, el mundo virtual. Además, promete, hacia fin de año, llevar su propuesta a la ciudad de Cosquín, de manera presencial, recuperando así el encuentro y el ritual de la sala.