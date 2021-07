Lo nuevo de Khalid

La estrella llamada Khalid lanza su single titulado New normal, que fue escrito por su pluma, producido por John Hill y con la sorpresa de un exclusivo videoclip. Al respecto, el cantante afirmó: “New normal se inspiró en cómo me sentía durante la pandemia y el precio emocional que la cuarentena tuvo para mí y mis amigos. Everything is changing como álbum realmente lleva eso un paso más allá, con todas las canciones centradas en tratar de encontrar un propósito y un sentido de sí mismo en un mundo donde todo está conectado digitalmente pero desconectado emocionalmente. A medida que salgamos de la cuarentena, espero que nos aventuremos más en el mundo y tratemos de reconectarnos con personas que no hemos visto en más de un año. También espero que los mensajes explorados en el álbum abran conversaciones y permitan a las personas acceder a sus sentimientos de una manera nueva”.