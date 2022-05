Marc Anthony se presentará en agosto en Argentina

El cantante estadounidense de origen puertorriqueño Marc Anthony concretará su quinta actuación en el país con la llegada de la gira "Pa'lla Voy", que el 28 de agosto se llevará a cabo en el Movistar Arena de Buenos Aires.

El tour que ya pasó por escenarios de América del Norte y Europa se basa en el nuevo repertorio del intérprete que incluye canciones como la que da nombre al disco y a la recorrida y también "Gimme some more", "El que te amaba", "Amor no tiene sexo", "Nada de nada", "Si fuera fácil", "No se quita" y "Yo le mentí", entre otras.

Las entradas para asistir a la nueva visita de esta figura de la música latina, que no actúa en Argentina desde abril de 2016, estarán a la venta a partir de este martes 31 de mayo a las 10 en www.movistararena.com.ar.