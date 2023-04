Marcos Ginocchio salvó a una bebé en Uruguay

El ganador de Gran Hermano, Marcos Ginnochio, viajó a Uruguay y le salvó la vida la a la bebé de una fanática que se había caído al piso.

En las últimas horas una usuaria de Tik Tok hizo viral un video en el que supuesta mamá de la bebé cuenta de qué manera el exparticipante de GH 2022 habría salvado a su hija.

"Fui a Tienda Inglesa y me encontré a Marcos de Gran Hermano. Chicas, pero fue un papelón... Dejé el coche y me fui corriendo a Marcos. Dejé el coche y se me fue para la mierda. Imaginate si pasaba un auto, me atropellaba a la bebé y yo ahí con Marcos", subrayó la mamá de la nena.