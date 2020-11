Mariana Ardanaz: “A Vicenta le debemos ver su historia”

Tras recorrer varios festivales, este domingo a las 22 en Cinear, y dentro del marco del 35° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, podrá verse Vicenta, de Darío Doria. Allí, la artista e ilustradora platense Mariana Ardanaz llevó adelante la difícil tarea de realizar los muñecos protagonistas.

Sobre este trabajo, que se ocupa de un caso que resonó en los medios en 2006, acompañando a Vicenta y su lucha para que se le practique un aborto a su hija abusada, dialogamos con Ardanaz a horas de estrenar lo­calmente la película, que también se podrá ver el 22, 23 y 24 de noviembre en la página https://www.mardelplatafilmfest.com/35/es/.

—¿Cómo recibiste la propuesta?

—Vengo del mundo editorial y la ilustración infantil, trabajo con plastilina ilustrando libros, fotografiando relieves, pero sabiendo que eso será un libro, por lo que mi cabeza va hacia un lugar. Le dije que yo no hago animación, stopmotion, y me conmovió la historia, así que le dije que sí. A los cinco días nos reunimos y pensamos desde las posibilidades que teníamos cómo avanzar, cómo se sostenían los muñecos, cómo sostener la historia en un relato largo, al no tener movimiento los muñecos ver cómo continuar. Hicimos una prueba con dos muñecos y un barrio y para mí, por primera vez, combinado con la cámara y el sonido, sentí que mi trabajo cobraba vida. Me tiré a la pileta, sin saber mucho más, y terminamos haciendo 120 muñecos y treinta y pico de escenografías.

—¿Cuánto tiempo llevó todo el proyecto?

—La parte de proceso más agitada debe haber sido un año y medio, en donde se tuvo que cumplir plazos y entregas más estrictas, fue un proceso que no sufrí, al contrario, hubo un ritmo, al comienzo hicimos más escenografías, pude contar con asistentes, hice los personajes extras, para después recién concentrarme en los personajes principales, sus rostros y gestos.

—¿Trabajaste con un tamaño más grande de muñecos?

—Un poco más grandes porque yo trabajo complementariamente el fondo con la figura. Mis ilustraciones son de determinada dimensión y que luego se fotografía, pero acá no sabía desde dónde se la iba a filmar, tenían que tener vida de todos lados, intentamos meterle todo porque teníamos que poder usar el material para lo que sirviese.

—¿Sensaciones de estrenar en el país?

—Yo estoy chocha, porque en pandemia se podrá ver en muchos lugares, así que decir eso, un día, una hora, un canal de televisión, es muy bueno, porque muchos que no hubieran podido ir al cine ahora la podrán ver.

—¿Por qué la gente tiene que ver la película?

—Siento que a Vicenta, y todas las otras Vicentas, les debemos como mínimo, por el hecho que vivió y vivieron y tratar que no pase nunca más, ver y conocer su historia.